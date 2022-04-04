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賓士車拒檢乘客被警擊斃 死者母提告：用槍非唯一攔查手段

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

29歲林男上月10日開賓士車載女友與2名友人要去喝酒，因懸掛假車牌被警方盯上，卻拒檢一路竄逃，直到後座友人頭部中彈才停車。記者翁至成／攝影
29歲林男上月10日開賓士車載女友與2名友人要去喝酒，因懸掛假車牌被警方盯上，卻拒檢一路竄逃，直到後座友人頭部中彈才停車。記者翁至成／攝影
新北市中和區上月發生警匪追逐，一輛賓士車拒檢竄逃，警方在後緊追開3槍嚇阻，其中一發子彈擊中後座鍾姓男子右腦，他一周後不幸離世。今天是鍾男告別式。他媽媽表示每天都活在痛苦之中，決定對執勤員警提告「過失致死」，並提出4點聲明，希望新北地檢署查明真相。

警方調查，3月10日深夜11點多，在中正路與景平路口發現一輛灰色賓士車掛假車牌又沒開大燈，上前攔查時駕駛林姓男子（29歲）拒檢逃逸，員警在後緊跟，由於賓士車速度飛快，警方怕波及無辜，拉滑套連開3槍。

當時車身中2槍，其中1槍貫穿後車窗，打中右後座鍾男（27歲）頭部，頓時血流如注；只是林男仍不停車，繼續逃，直到鍾男快支撐不住才停下，員警趕抵立刻協助他送醫。

賓士車上共有4人，駕駛和右前座藍姓女子（21歲）是情侶，後面則是坐鍾男與洪姓男子（29歲）。經查，林男、藍女、洪男均惡性重大，有結夥攜凶強盜、毒品、槍砲、傷害、鬥毆等前科；鍾男無前科，為家屬通報協尋的失蹤人口。

事發後6天，中彈鍾男於3月16日晚上8點多被判腦死，他媽媽心碎同意拔管，並器捐遺愛人間。鍾媽媽今天中午在新北市立殯儀館替兒子舉辦告別式，透過聲明表示事發後每天都活在痛苦之中，更夢到兒子托夢哭著說「媽媽，我的頭好痛」，為了決定不要再讓這事發生，決定對警方提告過失致死。

鍾媽媽聲明稿中，最後強調4點，質疑員警使用警械的合法與必要性。

一、本件只是交通違規逃逸，使用槍械射擊並非唯一攔查手段，尚可聯絡警網圍堵包抄。

二、若依法得使用槍械，亦應制止車輛逃逸而非對人射擊，更不應對乘坐於後座之乘客射擊。

三、若開槍是為制止該車逃逸，自應射擊車輪引擎以制止車輛運作，但本件執勤員警卻於跑動中不易瞄準條件下射擊，至誤射無辜乘客，當然違反警械使用條例。

四、呼籲新北市政府警察局公開執勤員警密錄器、路口監視器、路過計程車司機攝影畫面以釐清事實，還原事發經過。

新北市一輛掛假車牌的賓士車，上月10日深夜拒檢竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影
新北市一輛掛假車牌的賓士車，上月10日深夜拒檢竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影
新北市一輛掛假車牌的賓士車，上月10日深夜拒檢竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影
新北市一輛掛假車牌的賓士車，上月10日深夜拒檢竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影

告別式 警察

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