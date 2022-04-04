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網傳大甲廟會遶境爆衝突影片 警連夜查出是2男酒後口角

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

昨晚網傳大甲有廟會遶境過程，爆發衝突影片，台中市大甲警方連夜追查，從網路影片查出是二名男子酒後口角，互相推擠，場面狀似混亂，警方將依社會秩序維護法將二人送辦裁罰。

昨晚網路影片，註明「台中大甲廟會遶境爆衝突」，在記者爆料網影片中，一群人在廟前廣場口角拉扯，有人想勸阻，在口角和鞭炮聲中，衝突人潮後來已散。

大甲警分局追查，發現是「111年日南慈德宮天上聖母往北港進香」活動，昨晚回鑾安座前，進香遊行隊伍在廟前廣場等候時，有人因細故口角引起衝突。

警方訪查相關人並比對影像後發現，45歲張姓男子疑與49歲葉姓男子酒後發生口角相互推擠，其他人見狀迅速協助勸阻架離，未發生打架情事，而現場人員持疑似棍棒揮舞部分，查出是陣頭使用後之彩帶棒。

警方表示，張、葉等2人酒後滋事行為，將依社會秩序維護法進行裁罰，警方呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、毋枉毋縱。

台中大甲日南地區昨晚有廟會，傳出口角衝突。圖／取自記者爆料網
台中大甲日南地區昨晚有廟會，傳出口角衝突。圖／取自記者爆料網

遶境 警察

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