網傳大甲廟會遶境爆衝突影片 警連夜查出是2男酒後口角

昨晚網傳大甲有廟會遶境過程，爆發衝突影片，台中市大甲警方連夜追查，從網路影片查出是二名男子酒後口角，互相推擠，場面狀似混亂，警方將依社會秩序維護法將二人送辦裁罰。

昨晚網路影片，註明「台中大甲廟會遶境爆衝突」，在記者爆料網影片中，一群人在廟前廣場口角拉扯，有人想勸阻，在口角和鞭炮聲中，衝突人潮後來已散。

大甲警分局追查，發現是「111年日南慈德宮天上聖母往北港進香」活動，昨晚回鑾安座前，進香遊行隊伍在廟前廣場等候時，有人因細故口角引起衝突。

警方訪查相關人並比對影像後發現，45歲張姓男子疑與49歲葉姓男子酒後發生口角相互推擠，其他人見狀迅速協助勸阻架離，未發生打架情事，而現場人員持疑似棍棒揮舞部分，查出是陣頭使用後之彩帶棒。