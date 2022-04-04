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十年磨一劍 台南市警六分局2名偵查隊員高中警佐班

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右）、偵查佐楊政霖（左）錄取警大警佐班。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右）、偵查佐楊政霖（左）錄取警大警佐班。記者黃宣翰／翻攝

今年警大警佐班放榜，台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益、偵查佐楊政霖高中警佐班，劉東益更獨占鰲頭成為榜首，今天警分局貼出紅榜告知大家這個喜訊。

兩人從警經歷超過10年，但第一次報考警大就順利上榜，不僅要兼顧家庭、工作，勤餘還認真備試。同事讚譽：「他們看似出劍只有一次，但實際上暗地裡磨劍磨了10年」。

小隊長劉東益在警分局員警仁和長官眼中，永遠充滿拚命三郎的幹勁。轄內發生指標案件，劉東益一旦知悉此事，即便在休假中，也會主動銷假返隊支援。

他曾協助逮捕詐欺車手現行犯，營救肉票遭凌虐案。今年2月，歹徒持槍瞄準腦門揚言自戕，與警對峙近3小時，他不斷溫情喊話，最後趁勢與隊長、眾兄弟一擁而上，成功奪槍化解危機。

偵查佐楊政霖是隊上緝毒幹探。他辦案肯蹲馬步、做苦工，即便剛開始像是大海撈針，他也不辭辛勞地反覆抽絲剝繭，假日常不斷聽著監聽錄音檔至三更半夜找尋破案契機。

他曾將一件毒品往上溯源，連續追至第六層藥頭，受邀為檢察官講授偵辦秘技。不少偵查隊長聽聞楊有調動訊息，都會致電關心他，希望能「搶到好人才」，希望緝毒尖兵能在自己麾下工作。

南市警六分局長許敏能說，長年累月的點滴努力，終究可以水到渠成，金榜及第，期勉員警在治安工作上都能持續努力，願意多走一步，「每天進步一點點，千錘百鍊成經典」。

台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右）、偵查佐楊政霖（左）錄取警大警佐班，警分局在門口貼出紅榜表揚 。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右）、偵查佐楊政霖（左）錄取警大警佐班，警分局在門口貼出紅榜表揚 。記者黃宣翰／翻攝

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