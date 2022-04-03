台中兒持刀刺母頸致死 檢方今午訊後聲請羈押

台中市陳姓男子與母親同住在太平區的大樓內，昨天下午因陳姊聯絡不上母親，請管理員找來鎖匠開門後，發現陳母頸部有多處穿刺傷，倒臥血泊中，已明顯死亡，台中地檢署在今天下午2時許，依殺害直系尊親屬罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押，法院尚未裁定。

檢警調查，陳姓男子（40歲）與母親（62歲）同住在台中市太平區的大樓，陳姊住在台北，未與母親、陳一起同住，昨天下午2時許，陳姊因聯絡不上母親，加上陳有情緒狀況，因此請社區管理員上門查看情況。管理員透過對講機連繫無人回應，上樓按電鈴也沒人應答，後來找來鎖匠開門，發現陳母已倒臥血泊中，送醫不治。

警方發現，陳母的頸部有多處穿刺傷，不排除為致命傷，死亡時間為一天，另外陳在案發時呆坐在家中，且家裡有疑似行凶的水果刀，已驗出有血跡反應。

陳面對警詢時，前言不對後語，還自稱是「國父」，情緒不穩，有就醫紀錄。全案今天上午，由檢察官、法醫會同陳姊相驗，釐清死因，安排在6日解剖複驗，釐清案情。