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影／街友闖抽水站弄壞水閘門 辯稱好奇才去「玩」

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

這可不能開玩笑！新北市蘆洲抽水站1日發現遭人闖入、破壞水閘門造成故障，後果可能造成市區淹水。警方獲報從監視器認出嫌犯是有吸毒前科的街友，當天下午便在附近抓到人， 還搜出安非他命，警詢後依違反水利法和毒品案移送法辦。

抽水站位於蘆洲、五股交界的二重疏洪道堤防邊，值班人員當天中午12時巡視設備時，發現其中1個自動水閘門遭破壞，包括1組馬達繩索、1個自動開關、1個馬達白鐵蓋損壞，導致水閘無法正常啟閉，損失金額大約2萬7400元，隨後向警方報案。

警方調閱監視器，發現有人8時10分翻越圍欄進入抽水站，走向戶外站區胡亂操作1號自動水門面板造成損壞。由於監視器清楚拍到嫌犯容貌，員警認出是常在附近遊蕩、居無定所、有毒品前科的39歲張姓街友，隨後動員警力搜捕，當天下午4時許在蘆洲區永安南路二段查獲犯嫌，並在身上搜出摻有安非他命的香菸。

張嫌供稱因為好奇、無聊、心情不好，所以去「玩」排水閘門，當場被員警嚴厲斥責，毀損水利設施可能釀成市區淹水，警詢後依違反水利法與毒品危害防制條例移送地檢署。

張嫌涉犯水利法第91條，毀損水利設備者，除限令修復或賠償外，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3000元以下罰金。地檢署訊後將他無保請回。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

張嫌獨自走向水閘門胡亂操作。記者林昭彰／翻攝
張嫌獨自走向水閘門胡亂操作。記者林昭彰／翻攝
張嫌犯案後迅速被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
張嫌犯案後迅速被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
張嫌走進抽水站被監視器拍下。記者林昭彰／翻攝
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