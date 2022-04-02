影／追販毒 新北警一箭雙鵰 搜整批「惡魔天使」咖啡包

新北市刑大日前獲報毒販鐘姓男子四處兜售「毒」咖啡包，為規避警方查緝，經常更換使用車輛以及落腳承租處所，警方專案小組鎖定車號採以車追人，掌握鍾男行蹤，今年3月底日持搜索票在板橋區住處附近埋伏，順利逮捕鐘男並帶返住處搜索發現同夥陳姓男子，當場查獲毒品咖啡包641包、第二級毒品安非他命60公克、大麻等證物，依毒品罪嫌送辦。

鐘姓男子（38歲）因染上毒癮，為支付毒品使用花費，竟鋌而走險，從事販賣毒品不法勾當，新北市刑大偵八隊專案小組歷經一個多月跟監蒐證，掌握鐘男行蹤，日前在板橋區萬安街其住處附近查獲鐘男到案。

警方將鐘男並帶返住處搜索發現同夥陳姓男子（42歲）在場，當場查獲印有「天使惡魔」圖案的毒品咖啡包641包、安非他命60公克、大麻等證物，警詢後依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。