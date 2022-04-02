快訊

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

影／追販毒 新北警一箭雙鵰 搜整批「惡魔天使」咖啡包

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大日前獲報毒販鐘姓男子四處兜售「毒」咖啡包，為規避警方查緝，經常更換使用車輛以及落腳承租處所，警方專案小組鎖定車號採以車追人，掌握鍾男行蹤，今年3月底日持搜索票在板橋區住處附近埋伏，順利逮捕鐘男並帶返住處搜索發現同夥陳姓男子，當場查獲毒品咖啡包641包、第二級毒品安非他命60公克、大麻等證物，依毒品罪嫌送辦。

鐘姓男子（38歲）因染上毒癮，為支付毒品使用花費，竟鋌而走險，從事販賣毒品不法勾當，新北市刑大偵八隊專案小組歷經一個多月跟監蒐證，掌握鐘男行蹤，日前在板橋區萬安街其住處附近查獲鐘男到案。

警方將鐘男並帶返住處搜索發現同夥陳姓男子（42歲）在場，當場查獲印有「天使惡魔」圖案的毒品咖啡包641包、安非他命60公克、大麻等證物，警詢後依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，人生不該是毒「咖」，新興惡魔天使毒品咖啡包，一杯毒咖、終癮一生，毒品咖啡包包裝五花八門，容易令人產生好奇心，誤被其彩色漂亮的外表所吸引，卻不知道包裹在彩色糖衣裡面的是有害的毒品，呼籲家長們一定要特別注意提醒年輕孩子，不用來路不明的東西，更勿因一時好奇而使用毒品，以免毒害一生。

新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵八隊追販毒一箭雙鵰逮二嫌，搜出大批「惡魔天使」咖啡包及安非他命、大麻等毒品。記者王長鼎／翻攝

毒品 咖啡

延伸閱讀

褲管遭警搜出毒品 男竟瞎扯是穿錯別人的

微星捐筆電助新北弱勢學童 疫情期間再贈百台供遠距學習

新北疫情延燒校園 三峽、土城、中永和1師6生確診共5校

毒海浮沉七度入獄 他戒毒成功 投入公益 榮獲希望獎章

相關新聞

大數據建功 小港警破獲改造槍械案

張姓男子涉嫌改造槍械牟利，高雄市小港警分局透過大數據分析掌握行蹤，日前在苗栗縣竹南鎮將他逮捕，起出衝鋒槍等1長、1短2把...

影／別想矇混過關！中市警加強稽查杜絕防疫破口

最近新冠肺炎疫情狀況日趨嚴峻，為杜絕任何可能防疫破口，台中警三分局連日針對八大行業及娛樂處所實施臨檢，加強稽查是否有「未...

影／鐵工頭替前員工出氣開槍傷同業 嘉警3小時破案

嘉義縣鐵工頭蔡姓男子雇用的王姓員工離職，王男與鐵工同業江姓男子，在網路互嗆結怨，蔡男為替王男出氣，昨天深夜約在蔡男布袋鎮...

影／通緝男遇攔查跑到腿軟 警霸氣回：你累了嗎

林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被...

製毒工廠隱身蝦池貨櫃屋 警破獲兩件安非他命製毒工廠

屏東縣警局刑警大隊今宣布破獲轄內兩起安非他命製毒工廠，警方接獲線報發現，嫌犯竟以養蝦池為掩蓋，在蝦池旁貨櫃屋製毒；另外在...

2男路邊聊天...認為遭瞪眼 竟當街毆打路人還噴辣椒水

57歲張姓男子昨晨在台北市大同區遭遇2名男子，對方自認遭張男瞪眼，持辣椒水、板手攻擊張男，至其身受挫傷，犯後逃跑數小時主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。