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「三板橋幫」2人涉槍毒 警攻堅破獲地下兵工廠

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

新北市角頭「三板橋幫」成員陳姓及簡姓男子涉嫌吸毒、經營地下兵工廠，台北市、台南市警方獲報共組專案小組，近日分別查獲2人到案，並查扣制式槍枝、改造槍彈、改槍零件等證物，依法送辦後陳男羈押禁見、簡男則20萬元交保。

警方調查，48歲陳男及46歲簡男是活躍於新北市板橋、土城一帶的角頭「三板橋幫」成員，皆長期吸食毒品安非他命及海洛因，又因簡男有機械加工背景，在台南市老家也設有加工廠，2人合作經營地下兵工廠，擁槍自重。

台北市北投警分局今年初接獲相關情資介入調查，後與北市刑大、台南市刑大、善化分局共組專案小組，3月16日突襲搜索陳、簡2人位於台南新市區、安定區的住處及工廠，當場查獲制式手槍1支、改造手槍2隻、改造霰彈槍1隻、改造手槍半成品1支、子彈30枚、道具彈38枚、氣動槍枝33隻、開山刀1把、改槍工具及零件1批。

當天搜索順利查獲因涉毒品案被新北檢通緝的陳男，但簡男「車在人不在」，警方循線追查，3月25日又在新北市中和區一處汽車旅館內查獲簡男到案，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害管制條例等罪嫌將2人送辦，陳男羈押禁見、簡男則20萬元交保。

警方呼籲，改造槍枝等不法行為恐面臨無期徒刑或5年以上有期徒刑，民眾切勿以身試法，警方將持續掃蕩不法，查緝非法槍枝並向上溯源，報帳民眾生命安全。

警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方3月16日在台南市查獲因涉毒品案被新北檢通緝的陳男。記者李隆揆／翻攝
警方3月16日在台南市查獲因涉毒品案被新北檢通緝的陳男。記者李隆揆／翻攝
警方3月25日在新北市中和區一處汽車旅館內查獲簡男到案。記者李隆揆／翻攝
警方3月25日在新北市中和區一處汽車旅館內查獲簡男到案。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲制式手槍、改造槍彈、氣動槍枝、開山刀1把、改槍工具及零件1批。記者李隆揆／翻攝

台南 槍枝

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