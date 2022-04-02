影／別想矇混過關！中市警加強稽查杜絕防疫破口

最近新冠肺炎疫情狀況日趨嚴峻，為杜絕任何可能防疫破口，台中警三分局連日針對八大行業及娛樂處所實施臨檢，加強稽查是否有「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」、「未落實實聯制」等狀況，一星期內查獲未依規定實聯制23人次、未依規定施打疫苗3人次，共查獲26人次違反防疫規定，警方將全數移請權責單位進行裁處。

鑑於自上週日以來本土疫情似有延燒趨勢，台中市警三分局特別規劃連續一星期的臨檢稽查勤務，集結優勢警力前往轄內八大行業及娛樂處所實施查察，除了展現警方維護治安的決心外，更要求相關店家及消費者落實防疫工作。

在警察臨檢過程中，有民眾未依規定掃描實聯制QR Code，向警方謊稱已完成紙本登記企圖矇混過關，被員警逐一比對揪出，警三分局表示，截至4月1日為止，計於轄內9處場所中查獲未依規定實聯制23人次、未依規定施打疫苗3人次，將全數依違反傳染病防治法，移請權責單位裁處。