影／鐵工頭替前員工出氣開槍傷同業 嘉警3小時破案
嘉義縣鐵工頭蔡姓男子雇用的王姓員工離職，王男與鐵工同業江姓男子，在網路互嗆結怨，蔡男為替王男出氣，昨天深夜約在蔡男布袋鎮住家談判，雙方爆發口角，蔡取出自製改造手槍教訓對方，擊發1槍在地板，跳彈擊傷江男左膝，案發近3小時，警方凌晨逮捕蔡男及江男。
警方調查，布袋觀光漁市旁某民宅昨晚11點45分，發生工程糾紛槍擊案，40歲蔡姓鐵工工頭，因前離職員工30歲王姓男子，與鐵工同行30歲江姓男子網路口角糾紛，相約在蔡男住處調解，調解過程中雙方發生口角衝突。
蔡男取出改造仿巴西金牛手槍，朝江男射擊示威，射擊一發在地板跳彈，致江男左膝蓋中彈，自行到嘉義長庚就醫，未立即報案，布袋警分局接獲醫院通報，有民眾疑似受槍傷，派員查證案情，訪談江男及相關證人，調閱路口監視器，逮捕蔡男、王男，帶嫌犯搜索查獲改造槍枝2枝、子彈18顆。
蔡男供稱，買工具自製改造槍彈，教訓江男，不小心擊傷江男，警方偵訊後，將蔡男、江男依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送法辦，擴大追查非法槍械來源。縣長翁章梁下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金，感謝專案小組成員迅速偵破，再次宣示治安不容挑釁。嘉義長庚說，江男左膝槍傷治療後出院。
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