快訊

北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

影／鐵工頭替前員工出氣開槍傷同業 嘉警3小時破案

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣鐵工頭蔡姓男子雇用的王姓員工離職，王男與鐵工同業江姓男子，在網路互嗆結怨，蔡男為替王男出氣，昨天深夜約在蔡男布袋鎮住家談判，雙方爆發口角，蔡取出自製改造手槍教訓對方，擊發1槍在地板，跳彈擊傷江男左膝，案發近3小時，警方凌晨逮捕蔡男及江男。

警方調查，布袋觀光漁市旁某民宅昨晚11點45分，發生工程糾紛槍擊案，40歲蔡姓鐵工工頭，因前離職員工30歲王姓男子，與鐵工同行30歲江姓男子網路口角糾紛，相約在蔡男住處調解，調解過程中雙方發生口角衝突。

蔡男取出改造仿巴西金牛手槍，朝江男射擊示威，射擊一發在地板跳彈，致江男左膝蓋中彈，自行到嘉義長庚就醫，未立即報案，布袋警分局接獲醫院通報，有民眾疑似受槍傷，派員查證案情，訪談江男及相關證人，調閱路口監視器，逮捕蔡男、王男，帶嫌犯搜索查獲改造槍枝2枝、子彈18顆。

蔡男供稱，買工具自製改造槍彈，教訓江男，不小心擊傷江男，警方偵訊後，將蔡男、江男依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送法辦，擴大追查非法槍械來源。縣長翁章梁下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金，感謝專案小組成員迅速偵破，再次宣示治安不容挑釁。嘉義長庚說，江男左膝槍傷治療後出院。

蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人，縣長翁章梁（中）下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金。記者魯永明／攝影
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人，縣長翁章梁（中）下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金。記者魯永明／攝影
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人。記者魯永明／翻攝
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人。記者魯永明／翻攝
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人，縣長翁章梁下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金。記者魯永明／攝影
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人，縣長翁章梁下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金。記者魯永明／攝影
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人，縣長翁章梁下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金。記者魯永明／攝影
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人，縣長翁章梁下午到警察局，慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金。記者魯永明／攝影
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人。記者魯永明／翻攝
蔡姓男鐵工頭，為替前員工王姓男子出氣，開槍傷同行江姓男鐵工 警方3小時破案逮人。記者魯永明／翻攝

嘉義 長庚 離職

延伸閱讀

警誤認犯人狂開槍…21歲男跳河慘遭食人魚啃剩白骨 驚悚畫面曝

彰化議員帆布廣告消失 警破案他傻眼：農民拆走曬蒜頭

萬豪酒店開槍嫌遭警攻堅畫面曝 做筆錄上演手抖戲碼

北市五星級酒店門口開槍 他逃5小時落網身上卻無作案槍枝

相關新聞

影／鐵工頭替前員工出氣開槍傷同業 嘉警3小時破案

嘉義縣鐵工頭蔡姓男子雇用的王姓員工離職，王男與鐵工同業江姓男子，在網路互嗆結怨，蔡男為替王男出氣，昨天深夜約在蔡男布袋鎮...

影／通緝男遇攔查跑到腿軟 警霸氣回：你累了嗎

林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被...

製毒工廠隱身蝦池貨櫃屋 警破獲兩件安非他命製毒工廠

屏東縣警局刑警大隊今宣布破獲轄內兩起安非他命製毒工廠，警方接獲線報發現，嫌犯竟以養蝦池為掩蓋，在蝦池旁貨櫃屋製毒；另外在...

2男路邊聊天...認為遭瞪眼 竟當街毆打路人還噴辣椒水

57歲張姓男子昨晨在台北市大同區遭遇2名男子，對方自認遭張男瞪眼，持辣椒水、板手攻擊張男，至其身受挫傷，犯後逃跑數小時主...

詐團假代償坑殺投資人上億 主嫌曾指使砍同夥

詐騙集團以「Trust Global」全球投資名義，散布「代償他人信用卡違約金賺取利息」訊息，吸引民眾投資，卻放長線坑殺...

公車司機下車買便當遭罰：台灣交通勞權要「八國聯軍」相救？

2022年3月18日台中發生一起公車司機在執勤過程中，下車買便當造成乘客乾等的事件，沒過幾天，3月22日交通部跟公會達成協共識並預告修法，限制遊覽車駕駛工時不得超過11個小時，並預計在6月上路以迎接暑假旅遊潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。