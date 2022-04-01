聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／通緝男遇攔查跑到腿軟 警霸氣回：你累了嗎
林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被逮。林男坦言害怕刑責見警心虛逃逸，沒想到最後還是逃不掉，警詢後依法解送歸案。
新北市保安大隊3月29日晚上10時許，在三重區龍濱路見施姓男子（26歲）駕駛一輛白色汽車違停路邊，經查車號為失竊車輛上前攔查，同車乘客林姓男子（27歲）玩抓娃娃機台正準備上車，見警方靠近攔查，轉身拔腿逃跑，員警尾隨追逐一百多公尺，因林男腿軟癱軟在地，飛撲上前壓制，經查確認他因涉毒品及詐欺案遭通緝，林男被逮後坦言，因為害怕刑責才心虛逃逸。
施男所開白色汽車為其女友名下所有，施男表示，與女友因吵架將車開走沒有歸還，不知女友會去報案說其汽車遭侵占。警詢後施男依侵占罪嫌移送新北地檢偵辦，林男則依法解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言