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影／通緝男遇攔查跑到腿軟 警霸氣回：你累了嗎

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被逮。林男坦言害怕刑責見警心虛逃逸，沒想到最後還是逃不掉，警詢後依法解送歸案。

新北市保安大隊3月29日晚上10時許，在三重區龍濱路見施姓男子（26歲）駕駛一輛白色汽車違停路邊，經查車號為失竊車輛上前攔查，同車乘客林姓男子（27歲）玩抓娃娃機台正準備上車，見警方靠近攔查，轉身拔腿逃跑，員警尾隨追逐一百多公尺，因林男腿軟癱軟在地，飛撲上前壓制，經查確認他因涉毒品及詐欺案遭通緝，林男被逮後坦言，因為害怕刑責才心虛逃逸。

施男所開白色汽車為其女友名下所有，施男表示，與女友因吵架將車開走沒有歸還，不知女友會去報案說其汽車遭侵占。警詢後施男依侵占罪嫌移送新北地檢偵辦，林男則依法解送歸案。

林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被逮。記者王長鼎／翻攝
林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被逮。記者王長鼎／翻攝
林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被逮。記者王長鼎／翻攝
林姓男子身背毒品及詐欺兩條通緝，日前在新北市三重區遇保大員警攔查，轉身拔腿狂奔，逃跑一百多公尺因腿軟，體力不支癱軟在地被逮。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝

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