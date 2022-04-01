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製毒工廠隱身蝦池貨櫃屋 警破獲兩件安非他命製毒工廠
屏東縣警局刑警大隊今宣布破獲轄內兩起安非他命製毒工廠，警方接獲線報發現，嫌犯竟以養蝦池為掩蓋，在蝦池旁貨櫃屋製毒；另外在屏東市區大樓租屋處製毒，兩案共逮捕四名嫌犯，檢方已起訴。
屏東縣刑警大隊指出，屏東縣里港鄉內有許多養殖泰國蝦養殖業者，嫌犯許姓男子與朋友曾姓男子，利用泰國蝦養殖池旁，人煙稀少，加上泰國蝦飼料的味道，企圖掩蓋製毒工廠味道，警方循線發現，養殖池旁貨櫃屋竟然是製毒工廠，也感到不可思議。
另起製毒工廠則隱身在屏東市鬧區大樓，利用大樓有門禁管理，將大樓租屋設製毒工廠，警方循線追查逮捕卜姓、張姓男子，由於製毒方式是毒品製成後半段，較沒有異味，不容易察覺，警方透過大數據等分析，鎖定卜男。
警方指出，兩起製毒工廠案件，共查扣安非他命成品重598公克、半成品重5861公克與製造毒品化學藥劑及器具一批。
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