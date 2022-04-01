詐團假代償坑殺投資人上億 主嫌曾指使砍同夥

詐騙集團以「Trust Global」全球投資名義，散布「代償他人信用卡違約金賺取利息」訊息，吸引民眾投資，卻放長線坑殺近200名投資人上億元。刑事局查獲涉案的蕭姓男子等10人，發現蕭曾懷疑旗下車手頭私吞上百萬元贓款，3個月前，涉嫌教唆手下將車手頭打成重傷，全案由警方依詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲多名受騙人報案，表示在網路或各投資理財群組，發現「Trust Global」全球投資平台，以這種賺利息的手法，騙他們投資，群組中還有人佯裝投資人，分享獲利心得，說儲值金額越多，階級越高，可以賺更多利息，每次接單能賺5％到10%的利息，引誘他們進入圈套。

據悉，投資人受騙下載「Trust Global APP」，便有客服人員指示他們儲值，以現金換平台的「T幣」，一開始投資，這平台會出金給投資人，讓投資人小額獲利，等投資人信以為真投進大筆金額後，便謊稱投資獲利過高，遭金管會鎖定帳號，須支付解鎖費用才能將帳號解鎖，令投資人匯「解鎖費」遭騙金額愈來愈多。據警方初估，已知被騙的近200名投資人，受騙金額上億元，其中有1人被騙走600多萬元最多。

警方查出蕭姓（53歲）、張姓男子（35歲）2男子涉案，發覺他們找6男2女當車手，領出人頭帳戶的錢，3月22日刑事局南部打擊犯罪中心與桃園警方，逮捕他們到案，發現蕭在去年12月底，懷疑旗下負責轉帳的兼車手頭的蔡姓男子「黑吃黑」，私吞集團近200萬元，涉嫌指使至少7名手下，在桃園市砍殺蔡姓男子。