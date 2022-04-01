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影／苗栗刑大赴雲林攻堅 破獲製毒工廠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣警局刑警大隊接獲中部一個販毒集團從事製造及販賣毒品的情資，報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，動用霹靂小組及大批警力前往雲林拂曉出擊，前往販毒製造工廠攻堅，查獲海洛因、安非他命及近3公斤的毒品咖啡包，將主嫌童姓男子逮捕並移送法辦。

苗栗縣刑大日前接獲雲林一處販毒集團從事不法的情資，報請雲林地方檢察署檢察官黃立夫指揮，苗栗刑大、雲林西螺分局兩地警方專案小組見時機成熟，3月30日動用霹靂小組等大批警力拂曉出擊，攻堅進入嫌犯藏匿的屋內，童姓主嫌見狀由屋頂攀爬逃竄至隔壁住戶陽台，想以繩索攀降逃逸，但被攻堅警力逼到無路可逃，當場制伏逮捕。

警方在現場查獲童姓男子等4名嫌疑人涉嫌製造販賣毒品，當場查扣海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包586包重2933公克及監視器主機、封膜機、夾鏈袋、分裝盤、電子磅秤、研磨機、冷卻機、化學反應釜大型機具等製毒工具一批。

童姓男子因販毒案通緝須執行19年，擔心被查獲，在住處架設多部監視設備，嚴密監控外界及警方查緝行動，不料仍被查獲，警方調查後將他移送檢方偵辦。

苗栗縣警局刑警大隊及雲林警方聯手破獲販毒製造工廠。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣警局刑警大隊及雲林警方聯手破獲販毒製造工廠。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣警局刑警大隊及雲林警方聯手破獲販毒製造工廠。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣警局刑警大隊及雲林警方聯手破獲販毒製造工廠。圖／記者胡蓬生翻攝

雲林 毒品 販毒

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