領上億雙獅地球海洛反悔自首 涉死刑重罪改用輕罪判刑

邱姓男子和泰國毒梟接應去年5月以佛像藏22塊市值上億元的海洛因磚來台，劉姓同夥領貨前「反悔」向海關自首才曝光，檢方依運輸第一級毒品重罪起訴4人；法院審酌，依證據僅能認定4人在台參與運輸、主觀認知是K他命，且包裹未起運屬未遂，改依運輸第三級毒品罪各判1至5年，可上訴。

檢方起訴指出，邱男（27歲）和泰國籍身分不詳綽號「丹吞少將」為朋友，丹吞少將去年5月9日從緬甸走私一批海洛因來台，但因本身疫情隔離無法即時領取包裹，以48萬元委由邱幫收受。

邱再找來林男（23歲）、范男（24歲）加入，但2人怕身分暴露，再另向有欠債的劉姓友人（22歲）佯稱給他150萬元酬勞由他擔任實際領貨人；同年7月9日范，劉開車到松山機場貨物區領貨卻搞錯地點落空，12日再改到財政署台北關。

當天由劉男進入海關大樓，他並直接表明「要領貨但不知怎麼領」，後來又獨自反悔說不要領了，海關人員察覺異狀，劉就直接自首，表示是受到指示出面領取毒品包裹。

海關、航警查扣開箱，當場發現內藏22塊印有雙獅地球牌的海洛因磚（毛重8.16公斤，純度90.61％，純質淨重7.04公斤），內部還以24座小金佛佛像掩護，檢警陸續將邱等4人拘提到案，檢方依運輸第一級毒品罪嫌起訴4人。

法院審理發現，該批海洛因貨物當時已經逾期報關超過20天，屬於逾期進口貨物，海關可隨時變賣，也無證據可證明邱等4人和原始收貨公司有關。而貨物6月14日已淪為逾期貨物，邱等人決定去領貨時間是7月，持有的再更正提單缺乏航空公司更正章。

法院認定，泰國主謀再包裹運抵台後，因原本收貨人不敢出面，才臨時改找邱等代領，且邱等4人連包裹不在松山機場也不知道，還先白跑1趟再經查詢才知要去桃園機場，檢方起訴證據也無4人知悉裡頭是海洛因，且4人受羈押禁見、訊問都稱裡頭是K他命。

法院說，檢方雖起訴4人運輸第一級毒品，但審理後只能認定他們參與在台運輸階段，而觸犯運輸第三級毒品，且因包裹未曾起運，均屬未遂。