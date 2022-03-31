聽新聞
test
0:00 / 0:00
賣人頭戶遭囚禁關摩鐵 歹徒因沒戴口罩露餡被抓
台中市朱姓、陳姓、洪姓男子等3人被歹徒吸收，負責向他人收購帳戶、看管賣帳戶者，藉此牟利，去年10月間，朱等人先後以收購帳戶為由，將欲賣帳戶的吳姓、黃姓男子關在汽車旅館內，還嗆聲「亂跑就把身體拆了」，不過朱、陳因外出時沒戴口罩，遭警臨檢，進而查獲犯行，台中地檢署今偵結，將朱等3人依妨害自由罪起訴。
起訴指出，朱姓男子（24歲）綽號「台新」，與綽號「小北」的陳姓男子（21歲）在去年10月間，透過Telegram通訊軟體中一個名為「偏門」的群組，認識身分不詳的歹徒，歹徒邀約二人負責向他人收購帳戶、看管賣帳戶者，可獲得酬勞，二人同意後，找來綽號「大熊」的洪姓男子（21歲）一起參與。
朱男在去年10月23日在臉書打工社團留言，「收可控！中信、永豐、國泰、台新優先；渣打、聯邦、玉山、彰化；用途虛擬貨幣代操」等收購金融帳戶，有名鄭姓男子看到後，與朱聯繫，並找到吳姓男子賣帳戶，鄭帶著吳在去年10月28日前往西屯區某汽車旅館與朱碰面，朱要求吳交出手機、金融帳戶提款卡，隨後朱將吳帶到房間，並恫嚇「乖一點，亂跑拆了你身體」，隨後聯繫洪到場看管吳，並持續控制吳行動，一直到同年月31日凌晨被警查獲為止。
同年月30日，鄭姓男子另找來願意賣帳戶的黃姓男子，同樣也被鄭帶往朱指定的汽車旅館後，黃被要求交付手機、3個銀行帳戶與提款卡後，也被限制行動，朱、陳二人外出交付金融帳戶時，因沒戴口罩被警方攔查，警方發現二人身上有非名下的手機、存簿、提款卡、現金等物品，進而查獲犯行，並釋放被囚禁在汽車旅館的黃、吳二人。
朱等人辯稱，沒有限制行動，也沒有恐嚇，只是接獲指示，要求提供帳戶的人要在房間內休息，不能亂跑。台中地檢署偵結，認定朱等3人涉嫌妨害自由，今偵結起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言