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購毒被判為販毒 監察院促提非常上訴後獲改判

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

監察院今天表示，有民眾在民國99年間購入海洛因欲自用，半小時內就遭調查局人員逮捕，卻被法院認定是購入後供販賣之用；經監察院調查、並促提起非常上訴後，成功獲得改判，保障司法人權。

負責調查這起冤案的監委蔡崇義表示，這件毒品案經非常上訴發回更審後的判決結果罪刑相當，有效發揮非常救濟程序的糾錯機能，在外界對「非常上訴程序開啟不易」多有批評的情況下，確屬難能可貴，讓台灣的司法人權保障，又邁進新的一步。

吳姓民眾在民國108年間陳情指出，在99年4月間以新台幣12萬元，向綽號「姊仔」的女子約定購買1兩海洛因毒品，並取得毛重49.6公克（淨重37.46公克）海洛因1包，經調查局人員尾隨跟監，當晚就遭查獲。

監察院表示，吳姓民眾雖主張這些海洛因是供自己施用，但歷經各級法院審理，最終仍認定遭查獲的海洛因是供「販賣」之用，而遭判處有期徒刑15年6月定讞。吳姓民眾透過台灣冤獄平反協會向監察院陳情。

監察院調查發現，吳姓民眾在取得該海洛因毒品半小時內就遭逮捕，監聽多日的調查站人員也在另案證述，吳姓民眾並沒有聯繫他人、販賣毒品的可疑通聯。

監察院說，考量持有毒品的原因，可能是基於販賣營利目的販入毒品而持有、或基於非營利目的而取得毒品並持有，例如供自行施用而購入等，如果沒有確切證據，不得只憑持有毒品的數量多寡，及毒品包裝方式等就推定行為人是基於營利目的而「販入」毒品。

監察院說，在調查報告中，請法務部轉請最高檢察署研提非常上訴。檢察總長江惠民審酌後，在109年7月13日向最高法院提起非常上訴，並經最高法院110年度台非字第22號判決，「原判決撤銷，由台灣高等法院台中分院依判決前之程序更為審判」。

購毒被判為販毒，監察院促提非常上訴後獲改判。本報系資料照
購毒被判為販毒，監察院促提非常上訴後獲改判。本報系資料照

毒品 監察院 司法

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