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影／毒品分裝廠藏民宅 新莊警緝赫見霰彈槍土製炸彈

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市曾姓男子，於網路販賣毒咖啡包，被新莊警網巡發現。昨天（30日）晚上警持搜索票前往三峽曾男住處搜索，赫見現場有霰彈槍、改造手槍及爆裂物，連同毒咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、毒品罪嫌將曾移送法辦。

經查證，19歲曾姓男子，把三峽介壽路住處當成毒品分裝工廠，日前公然在網路上販售讀咖啡包，被新莊警網巡發現，派員前往蒐證。昨天（30日）晚上7時許，新莊警會同新北市刑大偵6隊，持搜索票到曾男三峽住處搜索。

沒想到眾警一到，曾男友人正走出大門，警先控制曾男友人，隨即進入屋內搜索。只見曾男還躺在床上呼呼大睡，被警搖醒壓制上銬。經警搜索，果然發現毒品咖啡包317包、研磨器、封膜機等證物，還在曾男臥室內赫見，一把霰彈槍（子彈5顆）、一支改造手槍（子彈14顆）、改造工具1批；及6個用提神飲料空瓶所製作的土製爆裂物。

警追問爆裂物誰做？為何要做？曾男回說，是自己用喝完的蠻牛罐來製作土製爆裂物，辯稱只是好玩才做，一併帶回偵辦，偵詢時，曾男坦承持有毒品，槍枝則辯稱是網路所購買防身，警詢後依槍砲、毒品罪嫌將曾移送法辦；另曾男友人則因吸食k他命裁罰。

警方壓制還在睡覺的曾男。記者曾伯愷／翻攝
警方壓制還在睡覺的曾男。記者曾伯愷／翻攝
警方依槍砲、毒品罪嫌將曾移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方依槍砲、毒品罪嫌將曾移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方發現霰彈槍。記者曾伯愷／翻攝
警方發現霰彈槍。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝

毒品 咖啡

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