和碩前副總裁蔡進國山難 山友曝光保命神器 還能記錄軌跡

山友在臉書社團《靠北登山大小事》分享一樣山中神器：衛星通訊機，認為包括蔡進國和幾年前發生山難至今仍未尋獲的山友，如果當初有帶衛星通訊機，或許結果會不同。圖擷自 靠北登山大小事

和碩聯合科技前副總裁蔡進國，26日獨自登山失聯，新北市消防局出動457人入山搜救，令人遺憾的是，昨(30)日上午11時30分許，搜救人員發現蔡進國，但已成冰冷遺體。

一名山友昨日在臉書社團《靠北登山大小事》中分享一樣山中神器：衛星通訊機，認為包括蔡進國和幾年前發生山難至今仍未尋獲的山友，「如果當初他們有攜帶 garmin inreach mini，或許結果會不同」。並認為意外都是發生在獨攀狀況時，如果在出發前學會使用手機的GPS定位和離線地圖應用，或許就根本不會迷路失聯。

目前衛星通訊機最長待機時間約為24天，若10分鐘發一次軌跡，可撐到90小時。圖為回報的軌跡圖。圖擷自 靠北登山大小事

不僅如此，有網友分享實際操作garmin inreach mini、曾當友人的「留守人」經驗，發現用衛星傳輸訊息的功能在山間相當好用，除了可作為SOS緊急時的即刻救援保命外，平安時也能當作記錄登山行動軌跡，留守人還可看見登山人的即時影像，相當方便。

目前garmin inreach mini最長待機時間約為24天，若10分鐘發一次軌跡，可撐到90小時。

但有人發現，garmin inreach mini似乎與中華電信沒有合作關係，無法傳送訊息到手機，但還是可以透過E-Mail的方式獲得登山人傳回的訊息；此外，還建議使用者儘量使用英文發送衛星訊息，若用中文打字的話，在第一時間接收到的訊息會是亂碼，必須用藍芽連上手機，才能在手機上看到原始中文訊息。

有網友討論到garmin inreach mini目前的價格及衛星通訊服務收費情形。有人認為一顆garmin inreach mini要價約台幣15,000元太貴，「萬把塊的骨頭鳥都買得下去？」但也有人說，「我就想問聯詠年終(編按：應是分紅獎金)發破千萬的帶不帶？」、「機子對25k的的確負擔，對250k都不帶機子的就...」、「台灣人真的窮到連登山教育都…」。

針對garmin inreach mini的通訊收費規定，目前月租約在450至750元之間，有幾種不同方案可作選擇，若是5G吃到飽則需1399元。有山友認為，「Roxie Lin基本上離線地圖能紀錄軌跡，手機民用GPS已經很足夠我們使用了，發現自己走錯了，基本上沿著軌跡走回去都好辦事。」