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影／中警越轄彰化抓槍毒犯 前後包夾壓制抓人全都錄
台中市刑大偵一隊在上月間偵辦一起毒品案，根據現場查獲霰彈，以彈追人，發現子彈來源為蕭姓男子，昨天持搜索票一路跟監蕭到彰化市，並在路口以前後包夾方式，讓蕭插翅難飛，逮人過程也被民眾當街拍攝，上傳網路，警方當場查扣空氣長、短槍、吸食器、開山刀等贓證物，蕭承認持有吸食器，但辯稱是吸食水煙之用，非吸食毒品，全案警詢後依槍砲、毒品、侵占等罪，移送台中地檢署偵辦。
台中市刑大偵一隊在上月間偵辦一起毒品案時，在現場查扣霰彈子彈，經以彈追槍，歷經多日跟監蒐證，發現蕭姓男子（23歲）涉有重嫌，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，昨天持法院核發的搜索票，一路跟監蕭男，發現蕭男駕駛的是一輛租賃車，且已被車主通報侵占。
警方趁蕭行駛到彰化市中央路、崙平北路時，以前後包夾方式，讓蕭車前後動彈不得，並以優勢警力，將蕭男拖出車外、逮捕壓制，現場查扣空氣長槍1支、短槍2支、開山刀1把、吸食器1組、使用侵占汽車1輛等贓證物，經警方訊詢後依毒品、槍砲、侵占等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
台中市刑大表示，全案有越轄通報，跟蒐嫌犯從台中至彰化執行搜索，見時機成熟，圍捕犯嫌，彰化員警迅速到場協助疏導交通，未造成交通圍堵，任務圓滿執行完成。
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