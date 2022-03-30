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台北看守所前可疑男見警盤查涉掏槍 警開2槍逮人
新北市土城警方今天在台北看守所對面見路邊停車格內車上陳姓男子十分可疑，上前盤查時驚見車上有槍，掏槍喝止時，陳涉持朝向員警，員警連開2槍示警當場逮人，車內並搜獲海洛因及安非他命等違禁品。警詢後將依槍砲、毒品、妨害公務罪嫌移送法辦。
今天下午3時20分，土城警分局金城派出所巡佐蔡建重、警員高子涵巡邏行經土城區立德路台北看守所前，見對面路邊停車格內車上陳姓男子（35歲）十分可疑，上前盤查時，驚見汽車駕駛座下藏有槍枝，員警不敢大意立即喝令下車，車上陳男涉嫌持槍朝向蔡員，蔡員見狀機警閃開並立即掏槍對空連開2槍嚇阻，喝令陳男將槍枝丟棄。
土城線上巡邏警力接獲無線電通報，迅速趕抵現場支援並協助壓制逮捕陳男，逮捕過程中無任何人員或民眾傷亡，經附帶搜索在車內發現海洛因、安非他命等毒品及槍枝1把，警詢後將依毒品、槍砲及妨害公務罪嫌移送新北地檢署。至於陳男為何攜帶槍枝出現在看守所前，有待警方一步調查釐清。
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