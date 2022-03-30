快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員警執勤掉彈匣渾然不覺 北市信義警分局依規定懲處

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市信義警分局三張犁派出所一名警員，昨晚據民眾檢舉信，到國父紀念館取締違規停車，持手機拍現場照時，剛好卡到勤務腰帶上的槍套，裝有12枚子彈的手槍彈匣掉在地上，該員未察覺便離場，最後是民眾發現彈匣，報警取回；對此警方已介入調查並依規定處分，該員主管也已自請處分。

據悉，該名員警昨晚8時許接獲110派遣，有民眾檢舉國父紀念館旁的逸仙路上有車輛違停，該員到場查無違停車輛，拿出手機拍照做紀錄時，防彈背心底部剛好卡到勤務腰帶上的槍套，導致彈匣鬆脫掉落，但該員未察覺，拍完照就返回派出所，不久民眾發現地上的彈匣，報警處理，才將彈匣、12枚子彈完整歸位。

警方表示，該員平時表現正常，在信義分局已服務近5年，平時員警執勤，無線電或其他警備掉落地面會造成聲響，不至於完全沒發覺，該員彈匣掉地卻未察覺，分局督察組已介入調查，其三張犁派出所所長雖案發當時是休假，仍已自請處分，以示負責。

台北市警局信義分局。圖／擷取自Google地圖
台北市警局信義分局。圖／擷取自Google地圖

北市 警察

延伸閱讀

確診國小師住新北 北市急篩檢3學校師生

相關新聞

員警執勤掉彈匣渾然不覺 北市信義警分局依規定懲處

台北市信義警分局三張犁派出所一名警員，昨晚據民眾檢舉信，到國父紀念館取締違規停車，持手機拍現場照時，剛好卡到勤務腰帶上的...

四十年老友不救恐死！男不顧通緝犯身分挺身向警求救

高雄市一名潘姓男子因案件遭橋頭地檢署通緝，潘男與張姓友人日前到桃源區梅山里五溪山山區想採集藥材，張姓友人卻突然血便身體不...

疑毒品起爭執 高雄男報警被搶車同吃官司

鍾姓男子今天凌晨遇到自稱認識他朋友的2名男子，同車一起去找他朋友，途中雙方卻在車上起爭執，2男子趕他下車，開車逃離，他馬...

刑事局專案打詐有成 陳家欽：新型洗錢是未來打擊重點

刑事局警方針對疫情期間假投資詐騙攀升，為斬斷詐團金流，專案掃蕩幕後洗錢水房，成效顯著，今擴大舉辦破案記者會，警政署長陳家...

詐欺水房藉虛擬貨幣洗錢 警逮18人扣回近16萬顆泰達幣

30多歲李姓女子為首的詐欺水房，藉購買虛擬貨幣「泰達幣」，專替詐欺集團洗錢，還特別架設假虛擬貨幣交易網站，藉以規避檢警查...

影／通緝男拒檢倒車衝撞員警 這下慘了

毒品通緝吳姓男子昨晚駕車在新北市汐止區拒檢，涉嫌倒車衝撞員警，遭汐止警方團團包圍，當場逮捕並在車內查獲安非他命，警詢後今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。