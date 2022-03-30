員警執勤掉彈匣渾然不覺 北市信義警分局依規定懲處

台北市信義警分局三張犁派出所一名警員，昨晚據民眾檢舉信，到國父紀念館取締違規停車，持手機拍現場照時，剛好卡到勤務腰帶上的槍套，裝有12枚子彈的手槍彈匣掉在地上，該員未察覺便離場，最後是民眾發現彈匣，報警取回；對此警方已介入調查並依規定處分，該員主管也已自請處分。

據悉，該名員警昨晚8時許接獲110派遣，有民眾檢舉國父紀念館旁的逸仙路上有車輛違停，該員到場查無違停車輛，拿出手機拍照做紀錄時，防彈背心底部剛好卡到勤務腰帶上的槍套，導致彈匣鬆脫掉落，但該員未察覺，拍完照就返回派出所，不久民眾發現地上的彈匣，報警處理，才將彈匣、12枚子彈完整歸位。