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員警執勤掉彈匣渾然不覺 北市信義警分局依規定懲處
台北市信義警分局三張犁派出所一名警員，昨晚據民眾檢舉信，到國父紀念館取締違規停車，持手機拍現場照時，剛好卡到勤務腰帶上的槍套，裝有12枚子彈的手槍彈匣掉在地上，該員未察覺便離場，最後是民眾發現彈匣，報警取回；對此警方已介入調查並依規定處分，該員主管也已自請處分。
據悉，該名員警昨晚8時許接獲110派遣，有民眾檢舉國父紀念館旁的逸仙路上有車輛違停，該員到場查無違停車輛，拿出手機拍照做紀錄時，防彈背心底部剛好卡到勤務腰帶上的槍套，導致彈匣鬆脫掉落，但該員未察覺，拍完照就返回派出所，不久民眾發現地上的彈匣，報警處理，才將彈匣、12枚子彈完整歸位。
警方表示，該員平時表現正常，在信義分局已服務近5年，平時員警執勤，無線電或其他警備掉落地面會造成聲響，不至於完全沒發覺，該員彈匣掉地卻未察覺，分局督察組已介入調查，其三張犁派出所所長雖案發當時是休假，仍已自請處分，以示負責。
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