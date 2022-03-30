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四十年老友不救恐死！男不顧通緝犯身分挺身向警求救
高雄市一名潘姓男子因案件遭橋頭地檢署通緝，潘男與張姓友人日前到桃源區梅山里五溪山山區想採集藥材，張姓友人卻突然血便身體不適，潘男想著沒有救人張男可能會死掉，雖知道自己被通緝還是打電話報案求助，警消隔天上午找到潘男等人，除將張男送醫也將潘男逮捕歸案。
據了解，潘男（64歲）今年3月初因毒品案件遭橋頭地檢署通緝，潘男與張男已認識3、40年，本月26日兩人相約一起到五溪山山區採集藥材，還沒找到藥材，28日中午張男卻突然身體不適還血便，張男猜測是胃出血發作，潘男見狀不顧通緝身分，立即下山找派出所求救。
員警受理報案時發現潘男是通緝犯，先聯繫桃源消防分隊、玉山國家公園管理處、保七總隊第八大隊共同組成搜救小組，由潘男帶往上山救援，搜救小組29日順利找到張男，由救護車送醫治療。
潘男歷經多日奔波，身體略見疲憊，但還是打起精神向員警表示，他雖因毒品被通緝，但如果不回來救張男，張男可能會死掉，「我雖然毒品被通緝，但是我的良心還在」。警方事後將潘男逮捕歸案，張男目前身體狀況恢復穩定，還在醫院住院觀察中。
六龜警分局提醒，民眾收到地方法院、地方檢察署傳票、信函或是開庭通知等文件，應依文書上時間、日期到案，否則會遭到相關法院或地檢署通緝，分局定會持續嚴正執法，加強查緝在逃嫌犯及通緝犯，以維社會安定及法律秩序。
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