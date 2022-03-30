疑毒品起爭執 高雄男報警被搶車同吃官司

鍾姓男子今天凌晨遇到自稱認識他朋友的2名男子，同車一起去找他朋友，途中雙方卻在車上起爭執，2男子趕他下車，開車逃離，他馬上報警稱轎車遇搶。警方在6小時後逮捕涉案的江姓、陳姓2男子，在車上搜出許多毒品，但江、陳稱毒品是鍾的，警方將鍾與江 、陳等3人全移送法辦。

江姓、陳姓2男子疑毒品糾紛搶車逃離被捕。記者林保光／攝影

據了解，今天凌晨3點多，鍾姓男子（22歲）與簡姓男子約在高雄市前金區自強一路見面，但他抵達自強一路，不見簡姓男子，卻遇江姓（36歲）與陳姓（40歲）2男子，稱要帶他去高雄市鳥松區找簡，鍾載江、陳2人上車，途經鳥松區神農路附近，雙方疑為毒品發生口角。

江、陳2人見鍾打電話找人來要對付他們，2人擔心挨揍，趕鍾下車，立刻開走轎車開車逃離，不久開車的江姓男子心急不慎在神農路，出車禍撞路邊，仍疾速逃逸。鍾馬上向仁武警分局仁美派出所報案，稱他的轎車被劫。