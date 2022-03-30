疑毒品起爭執 高雄男報警被搶車同吃官司
鍾姓男子今天凌晨遇到自稱認識他朋友的2名男子，同車一起去找他朋友，途中雙方卻在車上起爭執，2男子趕他下車，開車逃離，他馬上報警稱轎車遇搶。警方在6小時後逮捕涉案的江姓、陳姓2男子，在車上搜出許多毒品，但江、陳稱毒品是鍾的，警方將鍾與江 、陳等3人全移送法辦。
據了解，今天凌晨3點多，鍾姓男子（22歲）與簡姓男子約在高雄市前金區自強一路見面，但他抵達自強一路，不見簡姓男子，卻遇江姓（36歲）與陳姓（40歲）2男子，稱要帶他去高雄市鳥松區找簡，鍾載江、陳2人上車，途經鳥松區神農路附近，雙方疑為毒品發生口角。
江、陳2人見鍾打電話找人來要對付他們，2人擔心挨揍，趕鍾下車，立刻開走轎車開車逃離，不久開車的江姓男子心急不慎在神農路，出車禍撞路邊，仍疾速逃逸。鍾馬上向仁武警分局仁美派出所報案，稱他的轎車被劫。
高雄市警方查出江、陳落腳高雄市左營區某汽車旅館，新興警分局員警立即趕赴汽車旅館，逮捕江、陳，並在車上發現30多包毒品咖啡包及1包K他命，但江、陳稱毒品是鍾放在車上的，警方將江、陳2人依違反毒品危害防制條例、妨害自由及強制罪嫌移送法辦，鍾也因此惹上毒品官司。
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