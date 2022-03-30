快訊

陳時中報錯中和公寓群聚門牌號碼 衛福部向民眾致歉

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:15記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刑事局專案打詐有成 陳家欽：新型洗錢是未來打擊重點

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局警方針對疫情期間假投資詐騙攀升，為斬斷詐團金流，專案掃蕩幕後洗錢水房，成效顯著，今擴大舉辦破案記者會，警政署長陳家欽也親赴現場主持，並表示越來越多詐團為規避查緝，將非法金流虛擬化，是類新型態洗錢手法，已是警方未來打擊重點。

刑事局表示，3月21日起動員執行為期12天的專案掃蕩，以「假投資集團性詐騙」為主要對象，其中以虛擬貨幣、金融商品、假博奕網站，背後的話務機房、洗錢水房、收簿及車手集團為掃蕩重點，專案期間共查獲67件481人（具竹聯幫、四海幫、天道盟背景的組織犯罪身分者有21人）、法院羈押31人，查扣不法所得逾5000萬餘元。

其中，偵查第二大隊與高雄市警局合作，破獲以李姓女子為首的洗錢集團，查獲18人到案，查扣泰達幣15萬8376顆等證物；偵查第七大隊與台南市刑大、台中市刑大合作，破獲余男所組洗錢集團，查獲余男等42人到案，查扣538萬餘元；偵查第九大隊則與台北市、桃園市、台中市警局共辦假股票投資集團，查獲洪姓男子等22人到案，查扣81萬餘元等證物，專案成效顯著。

警政署長陳家欽說，此次刑事局專案期間查獲481人中，有21人是幫派核心人物，顯見幫派組織有心藉詐騙活動牟利，應持續貫徹「打詐即掃黑、斷金流」策略；去年起分析發現，越來越多詐團為了規避查緝，選擇將不法金流虛擬化，這些新型態洗錢手法，是警方未來打擊重點，呼籲民眾不要輕信網路或手機簡訊中的投資、交易廣告，以免受騙。

刑事局近日專案打詐有成，今辦破案記者會，警政署長陳家欽也親赴現場主持。記者李隆揆／翻攝
刑事局近日專案打詐有成，今辦破案記者會，警政署長陳家欽也親赴現場主持。記者李隆揆／翻攝

洗錢 詐騙

延伸閱讀

詐欺水房藉虛擬貨幣洗錢 警逮18人扣回近16萬顆泰達幣

藉虛擬貨幣洗錢逾上億元 8年級生組詐欺水房42人落網

話術洗腦股票低買高賣 警破詐團宛如台版華爾街之狼

台南市長黃偉哲限制警察聚餐 警政署：減少不必要飲宴

相關新聞

找到了！和碩前副總裁蔡進國稍早尋獲 已無生命跡象

和碩聯合科技前副總裁蔡進國（64歲），這月26日獨自前往新北市三峽區滿月圓登山失聯。今天進入第4天搜救行動，但令人遺憾的...

基隆小吃店群聚224家停業 3家偷跑復業遭移送開罰

基隆市小吃店群聚案到昨天確診已有45例，市長林右昌下令224家兼營卡拉OK小吃店停業3天，市府和警察局昨晚聯合稽查，查獲...

謝忻為私密照報案畫面竟外流 警政署：啟動專案調查

藝人謝忻私密照外流，3月1日前往台北市松山分局報案，但之後有媒體曝光報案影像。「鏡週刊」今報導，謝忻在派出所報案身影，竟...

疑毒品起爭執 高雄男報警被搶車同吃官司

鍾姓男子今天凌晨遇到自稱認識他朋友的2名男子，同車一起去找他朋友，途中雙方卻在車上起爭執，2男子趕他下車，開車逃離，他馬...

刑事局專案打詐有成 陳家欽：新型洗錢是未來打擊重點

刑事局警方針對疫情期間假投資詐騙攀升，為斬斷詐團金流，專案掃蕩幕後洗錢水房，成效顯著，今擴大舉辦破案記者會，警政署長陳家...

詐欺水房藉虛擬貨幣洗錢 警逮18人扣回近16萬顆泰達幣

30多歲李姓女子為首的詐欺水房，藉購買虛擬貨幣「泰達幣」，專替詐欺集團洗錢，還特別架設假虛擬貨幣交易網站，藉以規避檢警查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。