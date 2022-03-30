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刑事局專案打詐有成 陳家欽：新型洗錢是未來打擊重點
刑事局警方針對疫情期間假投資詐騙攀升，為斬斷詐團金流，專案掃蕩幕後洗錢水房，成效顯著，今擴大舉辦破案記者會，警政署長陳家欽也親赴現場主持，並表示越來越多詐團為規避查緝，將非法金流虛擬化，是類新型態洗錢手法，已是警方未來打擊重點。
刑事局表示，3月21日起動員執行為期12天的專案掃蕩，以「假投資集團性詐騙」為主要對象，其中以虛擬貨幣、金融商品、假博奕網站，背後的話務機房、洗錢水房、收簿及車手集團為掃蕩重點，專案期間共查獲67件481人（具竹聯幫、四海幫、天道盟背景的組織犯罪身分者有21人）、法院羈押31人，查扣不法所得逾5000萬餘元。
其中，偵查第二大隊與高雄市警局合作，破獲以李姓女子為首的洗錢集團，查獲18人到案，查扣泰達幣15萬8376顆等證物；偵查第七大隊與台南市刑大、台中市刑大合作，破獲余男所組洗錢集團，查獲余男等42人到案，查扣538萬餘元；偵查第九大隊則與台北市、桃園市、台中市警局共辦假股票投資集團，查獲洪姓男子等22人到案，查扣81萬餘元等證物，專案成效顯著。
警政署長陳家欽說，此次刑事局專案期間查獲481人中，有21人是幫派核心人物，顯見幫派組織有心藉詐騙活動牟利，應持續貫徹「打詐即掃黑、斷金流」策略；去年起分析發現，越來越多詐團為了規避查緝，選擇將不法金流虛擬化，這些新型態洗錢手法，是警方未來打擊重點，呼籲民眾不要輕信網路或手機簡訊中的投資、交易廣告，以免受騙。
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