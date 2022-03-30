詐欺水房藉虛擬貨幣洗錢 警逮18人扣回近16萬顆泰達幣

30多歲李姓女子為首的詐欺水房，藉購買虛擬貨幣「泰達幣」，專替詐欺集團洗錢，還特別架設假虛擬貨幣交易網站，藉以規避檢警查緝，刑事局警方近期發現端倪，循線追查李男等人犯行，近日已將李男等18人查緝到案，查扣泰達幣近16萬顆，詢後依法送辦。

警方調查，李女所組詐欺水房，專藉被害民眾提供的人頭帳戶替上游詐欺集團洗錢，從中抽佣牟利，又用不法所得購買虛擬貨幣「泰達幣」，將金流虛擬化，轉至境外虛擬錢包，藉此將贓款洗出。

李女等人看準一般人難分虛擬貨幣交易網站真偽，為規避檢警查緝，李男等人假造虛擬貨幣交易平台網站、交易紀錄，所設網址還刻意與真實交易網站只差1字，只要成員被檢警帶回偵辦，即出示交易紀錄，並操作登入交易平台，屢次矇騙過關後，食髓知味，洗錢犯行也越做越大。

刑事局警方去年偵辦相關詐欺洗錢案時，針對虛擬貨幣交易網站追查到底，終於在假網址上發現端倪，經查證真實交易網站，確定假網站是李女等人為規避查緝所設，去年底至今年3月中旬分別在苗栗、彰化、嘉義、台南、高雄等地搜索。