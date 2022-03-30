影／通緝男拒檢倒車衝撞員警 這下慘了
毒品通緝吳姓男子昨晚駕車在新北市汐止區拒檢，涉嫌倒車衝撞員警，遭汐止警方團團包圍，當場逮捕並在車內查獲安非他命，警詢後今天依毒品通緝、毒品及妨害公務等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
汐止警分局汐止派出所吳姓及江姓員警昨晚7時40分巡邏行經汐止區大同路二段103巷口，發現已鎖定多時的毒品通緝犯吳姓男子（36歲）駕駛一輛白色租賃汽車，尾隨跟車發現該車停在汐止區大同路二段，開啟警笛上前欲攔車盤查。
吳男見警方攔車仍企圖逃逸，先倒車再猛踩油門往前衝，吳姓員警上前攔車，因一旁仍有來車，一時來不及閃避，連忙往上跳趴跪在吳男租賃汽車引擎蓋上，導致右手挫傷。
江姓員警見狀忙呼叫線上巡邏警力到場支援，江及吳員二人先以強制力將吳男從車上拖下車並壓制在地，5分鐘後大批支援警力到場，並以優勢警力將吳男逮捕。
警方隨後在吳男車內，查扣安非他命三包、iPhone手機一支、現金23萬4千元等贓證物一批。警詢後今天依毒品通緝、毒品及妨害公務等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
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