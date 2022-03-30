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藉虛擬貨幣洗錢逾上億元 8年級生組詐欺水房42人落網
余姓男子等人吸收同夥組成詐欺洗錢集團，以購買虛擬貨幣將贓款存入境外虛擬錢包方式，專替假交友投資詐騙集團洗錢，洗出金額逾上億元，刑事局警方近月發動5波搜索，將余男等42人查緝到案，查扣案用手機、存簿、現金538萬餘元等證物，詢後依法送辦。
因去年上半年全國假投資詐欺案件財損攀升，警方分析165反詐資料，發現多數假投資詐團以LINE隨機加好友，傳送「MCK」「AXA Trading」等假投資平台網站，鼓吹民眾加入平台進行投資。
為溯源刨根，警方追查後發現，27歲余姓男子、23歲陳姓男子等人共組詐欺洗錢集團，其中數名幹部年紀不到30歲，他們在網路上開收購人頭帳戶，提供給假交友投資詐團用來行騙被害人，再透過網路轉帳、人頭臨櫃提領、車手持金融卡到ATM取款，或購買比特幣、泰達幣轉入境外虛擬錢包等方式，層層將贓款洗出，洗錢金額超過上億元。
警方經數月蒐證，去年9月至今年3月間發動5波搜索，查獲余男等42人到案，查扣作案用手機、存簿、提款卡、現金538萬6600元等證物，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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