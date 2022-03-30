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話術洗腦股票低買高賣 警破詐團宛如台版華爾街之狼
37歲洪姓男子所組詐欺集團，疫情期間隨機致電民眾，誆稱有穩賺不賠的投資機會，低價收購股票再高價賣出，宛如台版「華爾街之狼」，刑事局警方獲報介入偵辦，近日搜索該集團窩點，查獲洪男等22人，查扣現金81萬餘元，名車、教戰守則等證物，詢後依法送辦。
警方調查，洪男及其同夥在台北市中山區、大安區設有機房，隨機撥打電話給不特定民眾，自稱是投資顧問公司，鼓吹電動車、晶片概念股「即將掛牌上市櫃」「獲利機會稍縱即逝」「配股配息」等話術，不斷洗腦被害人，取信被害人後互相加LINE好友繼續行騙。
該詐團透過話術，以每張2至3萬元價格從被害人手上買來股票，得手後又以每張股票10萬至12萬元價格賣出，以此手法反覆牟取暴利，被害人卻慘賠。
刑事局警方獲悉後介入偵辦，今年3月10日見時機成熟，集結警力到該詐團位於中山區、大安區的機房突襲搜索，當場查獲洪男等22人，查扣現金81萬餘元、保時捷跑車1輛、教戰守則20分、被害人資料18分、作案用手機32支、電話設備20組等證物，全案詢後依詐欺、證券交易法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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