話術洗腦股票低買高賣 警破詐團宛如台版華爾街之狼

37歲洪姓男子所組詐欺集團，疫情期間隨機致電民眾，誆稱有穩賺不賠的投資機會，低價收購股票再高價賣出，宛如台版「華爾街之狼」，刑事局警方獲報介入偵辦，近日搜索該集團窩點，查獲洪男等22人，查扣現金81萬餘元，名車、教戰守則等證物，詢後依法送辦。

警方調查，洪男及其同夥在台北市中山區、大安區設有機房，隨機撥打電話給不特定民眾，自稱是投資顧問公司，鼓吹電動車、晶片概念股「即將掛牌上市櫃」「獲利機會稍縱即逝」「配股配息」等話術，不斷洗腦被害人，取信被害人後互相加LINE好友繼續行騙。

該詐團透過話術，以每張2至3萬元價格從被害人手上買來股票，得手後又以每張股票10萬至12萬元價格賣出，以此手法反覆牟取暴利，被害人卻慘賠。