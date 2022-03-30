豪奢揮霍淪住看守所 調查官徐宿良盜賣毒品收押滿1年
法務部調查局前年底爆出弄丟6.5公斤安非他命，竟牽扯出航基站前組長徐宿良和同夥涉盜賣國家查扣的一粒眠、安非他命大賺3億6000多萬元，去年檢調發動首波搜索後，現僅剩徐、竹聯分子張益祥在押，桃園地院以2人仍有逃亡之虞，經歷次裁定延押，徐至今已在看守所待滿1年。
全案起因於，徐宿良（59歲）在航業調查處基隆調查站負責保管政務庫，卻常趁午休、下班時溜進去搬毒品，再以氯化鈉（鹽巴）、檸檬酸調包，和經營酒吧的張益祥（57歲）等人賣掉，檢調查出徐等販毒至少持續8年，偷盜國家查扣毒品再賣回市場，賺進高達3億6000多萬元。
因2020年底調查局被爆弄丟6.5公斤的毒郵包安非他命後，調查局深入追查才驚覺裡頭一團汙濁，包括航基站前副主任林聖智為保官位隱匿沒報，調查官詹孟霖保管毒品漫不經心都有疏失。
經桃園地檢署去年3月29日指揮北機站發動首波搜索，聲押徐宿良及其妻子李翠萍獲准，檢方在押期4個月內密集偵辦，又發動數次搜索，同年7月28日依貪汙治罪侵占職務上持有之非公用私有財物、販毒等起訴徐等人。
全案移審後，桃園地院經抽籤由審判長潘怡華、陪席法官簡方毅，受命法官王兆琳承審，因案件巨量龐雜，初期法官幾乎是以每周開一次準備程序節奏，徐、張大致坦承認罪，維持了數月後才能釐清脈絡，並審酌徐、張犯重罪伴隨逃亡機率高，一再裁定2人延長羈押至今。
據了解，檢方歷次到徐基隆住家搜索時，一開門就被堆滿地的大量名牌包震懾，走路都會不小心踢到精品，當時扣押超過400的愛馬仕、LV及香奈兒，另有勞力士、沛納海，OMEGA等40多支名表，連同賓士汗馬等3輛名車，豪奢程度令人咋舌。
由於這是少見查扣巨量精品高價贓證物，光是如何保管就是一大難題，桃檢為此架設多支監視器拉高層級就怕被偷，且名牌包、名車若長期置之不理恐損壞其價值，桃院日前更是罕見主動裁定將由民事執行處法拍。
徐宿良從案發至今遭收押滿1年，但弄丟的6.5公斤毒品仍下落不明，桃檢去年雖已偵結起訴，當時承辦的檢察官葉益發去年派任新竹地檢主任檢察官，但仍有部分「收尾」經指分另名桃檢肅貪組檢察官偵辦中，為此桃檢前檢察長、現任調查局長王俊力還曾來桃檢開會研議案件。
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