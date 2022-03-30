新北男回家時毒癮發作 捷運站廁所拉K狼狽就逮

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名周姓男子，昨天深夜搭捷運回家途中，疑因毒癮發作，竟跑去新店七張捷運站內廁所拉K，吸完毒後神智不清在大廳頻頻低語、胡亂遊走，民眾發現回報站務人員報警；警方趕抵，他情緒激動不配合盤查，正要逃離時，包包內毒品自行掉出，被依毒品罪嫌送辦。

新店警方昨天晚上11點45分接獲捷運站務人員通報，說台北捷運七張捷運站內有人疑似吸毒，急需幫助；警方到場，發現身穿白色長袖的周男（34歲）明顯有吸毒症狀，趨前盤查。

員警詢問周男身分，發現他疑似斷片，雙眼無神、答非所問，過程中數度吼叫，還假意配合將包包拿在手上試圖證明清白，不料卻神智不清，包包開口朝下，剛吸完的一小包夾鏈袋K他命就這樣掉了出來。

警方見罪證確鑿，大喝「這是什麼」，立刻將周男壓制在地，而他情緒激動，拉扯員警試圖逃離，警方立刻噴辣椒水還擊，並實施保護管束，將他上銬逮捕。

經查，周男身上有一小包毒品K他命（毛重1公克），他警詢時坦承持毒和在廁所吸毒，被依毒品罪嫌送辦。

周姓男子昨天深夜搭捷運時毒癮發作，跑去七張捷運站內廁所拉K，他精神恍惚被逮。記者翁至成／翻攝
周姓男子昨天深夜搭捷運時毒癮發作，跑去七張捷運站內廁所拉K，他精神恍惚被逮。記者翁至成／翻攝
新店警方查獲一小包K他命等罪證。記者翁至成／翻攝
新店警方查獲一小包K他命等罪證。記者翁至成／翻攝

捷運 毒品 吸毒

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