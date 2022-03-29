開槍打傷淡水刑警右腳 詐欺車手頭遭檢方聲押

新北市淡水警分局偵查隊3月28日晚上8時許，在新北市林口區拘提詐騙集團陳姓「車手頭」時，小隊長李宥賢遭陳開槍中彈，仍奮勇壓制逮捕嫌犯，警方在陳男車輛、住處搜出狙擊槍、烏茲衝鋒槍共4把，全案依殺人未遂等罪嫌送辦，士林地檢署檢察官複訊後向法院聲押禁見。

淡水警分局偵查隊長今指出，警方先前已陸續逮捕5名詐欺集團車手，鎖定車手頭42歲陳男涉嫌調配管控多名車手，掌握跟監數月，發現陳窩藏在林口世大運選手村社會住宅，昨天持士林地檢署拘票、地院搜索票前往埋伏，從早上10點等到晚上8時許，陳男才開車回到社區停車場。

偵查隊小隊長李宥賢率隊等陳男停車後，表明身分、出示拘票準備逮人，陳男轉身逃跑並掏出槍，雙方只距離1、2步距離，李小隊長拍打陳男手中的槍，子彈擊發打到李小隊長右小腿，現場警方見狀合力壓制陳男。

李小隊長送往林口長庚急救，幸好子彈沒有貫穿、沒有傷到骨骼。警方查獲陳男手上的改造手槍外，還從車內搜出制式狙擊槍、改造烏茲衝鋒槍和手槍各1把，共計查獲4把槍，屋內查扣數百發子彈和大批改造工具，及詐騙集團不法所得10餘萬元。