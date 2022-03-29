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通緝犯反鎖廁所躲警 警破門他狂喊：在大便啦！
林姓男子是毒品通緝犯，日前在家裡跟女友起爭執，突抄起水果刀胡亂揮舞，女友嚇得報警；警方趕抵，他自知通緝身分，逃進廁所反鎖，隔著門說「在大便啦」。員警早知他身分，僵持近一小時後強勢破門，林狼狽就逮。
汐止警方25日晚上6點55分獲報，汐止區樟樹一路某公寓內發生男女糾紛，男方情緒激動持刀，緊急派員趕抵。經查，林男（32歲）因瑣事跟潘姓女友（24歲）發生口角，不滿被女友要求離開公寓，認為沒面子，於是拿起水果刀和美工刀，一手一刀作勢要攻擊。
潘女驚慌失措，報警後同時安撫男友情緒；警方火速趕抵，經查屋內無人持刀，詢問之下才知道，原來林男在警察入屋前已躲進廁所裡。
員警察覺有異，詢問事發經過並釐清林男身分，得知他是新北地檢署發布的毒品通緝犯。由於他攜帶刀械獨自反鎖廁所，警方怕危險，喊話要他開門。
林男無動於衷，頻頻喊「我在大便啦，沒事」，試圖拖延時間規避員警查緝；他不知道警方已知他通緝身分，在外面繼續等待。
雙方僵持近一小時，等到晚上7點45分，員警「不演了」，先說「上廁所太久了啦」，接著說「我破門囉，你就是通緝犯啦！」話說完不到兩秒就破門逮捕他；警詢後將他上銬逮捕，並解送歸案。
據悉，林男起初還裝傻問警「你在說什麼」，他女友也不敢置信自己報警求協助，結果另一半竟然是通緝犯直接被帶走。
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