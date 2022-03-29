守護海疆30年 海巡署和星艦、謀星艦退役

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天在基隆港，為和星艦及謀星艦舉辦退役典禮，以白色油漆將艦名及艦號覆蓋，象徵卸下海疆巡弋重責。未來將由淡水艦和新竹艦接替任務。

2000噸級的和星艦船齡29年，1000噸級的謀星艦船齡33年，原均隸屬財政部關稅總局基隆關，負責北部海域巡緝任務，民國89年海巡署成立時，雙艦一起移撥給海洋巡防總局（現改制為艦隊分署），執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務。

和星艦服役期間，曾在95年6月奔赴日本硫磺島海域，營救發生海上喋血案的蘇澳籍漁船，攻堅逮捕2名涉嫌殺害船長的大陸籍船員，平安救出輪機長。106年11月不畏10級陣風、浪高5米惡劣海象，於富貴角海域搜救英國籍帆船5名船員。

謀星艦則在91年5月參與過華航澎湖空難的搜救行動，103年4月亦曾協同連江艦至日本海域與日籍公務船周旋，營救為了撿拾落海網具而被日船追逐的台中籍漁船。