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守護海疆30年 海巡署和星艦、謀星艦退役

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天在基隆港，為和星艦及謀星艦舉辦退役典禮，以白色油漆將艦名及艦號覆蓋，象徵卸下海疆巡弋重責。未來將由淡水艦和新竹艦接替任務。

2000噸級的和星艦船齡29年，1000噸級的謀星艦船齡33年，原均隸屬財政部關稅總局基隆關，負責北部海域巡緝任務，民國89年海巡署成立時，雙艦一起移撥給海洋巡防總局（現改制為艦隊分署），執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務。

和星艦服役期間，曾在95年6月奔赴日本硫磺島海域，營救發生海上喋血案的蘇澳籍漁船，攻堅逮捕2名涉嫌殺害船長的大陸籍船員，平安救出輪機長。106年11月不畏10級陣風、浪高5米惡劣海象，於富貴角海域搜救英國籍帆船5名船員。

謀星艦則在91年5月參與過華航澎湖空難的搜救行動，103年4月亦曾協同連江艦至日本海域與日籍公務船周旋，營救為了撿拾落海網具而被日船追逐的台中籍漁船。

今天除役儀式由海巡署長周美伍主持，在艦隊分署長廖德成、基隆關務長楊崇悟及歷任艦艇同仁及眷屬共同見證下，卸除雙艦職務。後續任務銜接，包括600噸級安平級巡防艦「淡水艦」已於去年配置給北機隊，4000噸級巡防艦「新竹艦」即將在4月投入北機隊巡護勤務。

謀星艦的海上英姿。圖／艦隊分署提供
謀星艦的海上英姿。圖／艦隊分署提供
和星艦的海上英姿。圖／艦隊分署提供
和星艦的海上英姿。圖／艦隊分署提供
用白色油漆將艦名及艦號覆蓋，象徵卸下海疆巡弋重責。圖／北機隊提供
用白色油漆將艦名及艦號覆蓋，象徵卸下海疆巡弋重責。圖／北機隊提供
用白色油漆將艦名及艦號覆蓋，象徵卸下海疆巡弋重責。圖／北機隊提供
用白色油漆將艦名及艦號覆蓋，象徵卸下海疆巡弋重責。圖／北機隊提供
海巡弟兄與長官向守護海疆30年的和星艦及謀星艦致敬。圖／北機隊提供
海巡弟兄與長官向守護海疆30年的和星艦及謀星艦致敬。圖／北機隊提供
海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天為和星艦及謀星艦舉辦退役典禮。圖／北機隊提供
海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天為和星艦及謀星艦舉辦退役典禮。圖／北機隊提供

海巡署 基隆港 淡水

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