影／高雄林園警依防疫新規擴檢 5人未符實聯制遭罰

中央流行疫情指揮中心日前公告，特定娛樂場所營業場所從業人員必須每周篩檢，且顧客必須打滿3劑疫苗才能進入消費；昨晚林園警分局配合防疫，擴大臨檢共稽查26家業者，共查獲2件5人未依規定實聯制，另勸導26人未攜帶疫苗接種黃卡證明的消費者及從業人員。

為配合中央防疫措施，林園警分局昨晚8時30分動用22名警力，配合衛生所人員共組稽查小組，針對轄內特定娛樂場所實施擴大防疫臨檢，並針對店家是否落實實聯制，進出顧客、店內所有從業人員有無接種3劑疫苗等相關防疫規範。

昨晚警方共稽查26家業者，舉發KTV、小吃部等違反實聯制2件5人，依違反傳染病防治法裁罰3000元到1萬5000元；另勸導，未攜帶接種黃卡證明的消費者及從業人員，共26人。

中央流行疫情指揮中心3月27日公告特定娛樂場所營業場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部酒家酒吧酒店、理容院及其他類似場所，如特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等場所從業人員必須每周篩檢。