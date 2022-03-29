台中大叔持刀搶5包菸 被逮狡辯：我是中華民國皇帝

台中市賴姓男子在今年2月間，持菜刀到北屯區超商向店員搶走5包香菸，警方獲報後循線前往賴住處抓人，當時賴還持菜刀向警員揮舞，但仍被警方制伏，賴在警詢時否認涉案，辯稱「我是中華民國皇帝，菸本來就是我的」，台中地檢署偵結，依強盜罪起訴。

起訴指出，賴姓男子（52歲）在今年2月3日清晨6時許，身上預藏菜刀前往北屯區的一家超商，賴向黃姓店員表明要購買5包長壽菸，店員拿出香菸後，賴直接拿了就往門口走，沒有付錢，店員將賴攔下，要求賴付款，否則請賴歸還香菸。

賴男聽到店員要求後，隨即從腰際拿出一把菜刀，嚇得店員趕緊後退，不敢再說話，賴男就將價值450元的5包香菸拿走。

第五警分局獲報後，前往附近大樓訪查，在同日上午9時許，查出是賴男涉案，警方前往賴男住處訪查時，賴拒絕讓警員入屋，後來經賴母同意後，警員入屋要抓人，當時賴拿出菜刀在警員面前揮舞，警方持長盾、長棍將賴手中菜刀打掉後順利制伏賴。

賴男在警詢時，雖然坦承有在超商內拿出菜刀，將香菸拿走，但否認強盜，辯稱「我是中華民國、聯合國的皇帝，擁有五包香菸所有權，拿出刀子是要正當防衛」，也否認有持刀在警員面前揮舞。

台中地檢署調查，賴男沒有身心障礙的就醫紀錄，而賴犯案使用的菜刀，為金屬材質，客觀上對人命、身體、安全造成威脅，構成攜帶凶器強盜罪，另外不配合警方查緝，涉及加重妨害公務罪，今偵結起訴。 台中市賴姓男子在今年2月間持菜刀在超商搶走5包香菸，台中地檢署偵結依強盜罪起訴。圖／本報資料照

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