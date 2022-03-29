影/林口槍擊刑警 詐欺車手頭火力強 隨車攜烏茲、狙擊槍

新北市淡水警方昨晚至林口拘提詐騙集團陳姓「車手頭」遭開槍抵抗，刑事小隊長李宥賢右小腿中彈仍奮勇壓制逮捕嫌犯，員警稍後還在他的車上搜出狙擊槍、烏茲衝鋒槍等強大火力，住處則有大批子彈和改造工具，警詢後將依殺人未遂等罪嫌移送。

淡水警分局偵查隊長王凱文說，警方之前已陸續逮捕5名詐欺集團車手，鎖定收款車手均由42歲陳姓嫌犯調配管控，經過數月跟監，發現他行蹤遍及雙北地區難以掌握，其中一個窩藏住所位於新北市文化一路的社會住宅。

偵查隊小隊長李宥賢昨天持拘票、搜索票，率隊6人前往林口，從上午10時開始部署埋伏，一直等到晚間8時許才發現陳嫌駕車返回社區地下停車場。員警等他停好下車之際，表明身分、出示拘票準備逮人。

陳嫌轉身拔腿就跑，同時從腰際掏出手槍瞄準，由於雙方相距只有1、2步，小隊長李宥賢猛然拍打陳嫌持槍的手，子彈瞬間擊發打中李宥賢右小腿，所有員警一擁而上把陳嫌壓制在地。

李宥賢隨後由救護車送至林口長庚醫院急救，彈頭射進小腿淺層肌肉掉出，幸好沒貫穿也未傷及骨骼，新北市警察局長黃宗仁、淡水分局長黃南山隨後趕抵醫院探視，市長侯友宜與警政署長陳嘉欽也致電慰問。李宥賢手術後已返家休息。

另一方面，陳嫌除了身上的1把改造手槍，車內又被搜出制式狙擊槍、改造烏茲衝鋒槍和手槍各1把，屋內則查扣數百發子彈和大批改造工具、詐騙不法所得10餘萬元。