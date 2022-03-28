員警中彈！淡水刑警到林口偵辦詐欺案遭歹徒槍擊

新北市淡水警分局偵查隊今晚8時許前往林口區文化一路偵辦詐欺案件，小隊長李宥賢在社區地下停車場逮捕嫌犯過程中，嫌犯掏出手槍反抗，開槍擊中刑警右腳踝上方，他仍負傷壓制嫌犯，之後被送往林口長庚醫院，沒有生命危險。

警方指出，偵查隊小隊長李宥賢等6人，今晚持拘票前往林口世大運選手村社會住宅埋伏逮捕42歲陳姓詐欺嫌疑犯，大約8時30分跟監至地下室停車場動手逮捕時，陳嫌掏出手槍拒捕，並朝員警開槍，子彈擊中小隊長李宥賢右小腿。