穿外送服搶高雄三信銀行 搶匪今傍晚聲押獲准

犯下高雄市橋頭區三信銀行搶案的30歲曾姓男子，昨天帶妻兒出遊南投遭逮，經警方勸說並提出相關證物，才令曾男坦承犯行，今天上午由警方依強盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方傍晚向橋頭地院聲請羈押獲准。

警方調查，曾男從事醫療器材業務，家住岡山區，沒有前科，因收入不穩，卻有800多萬房貸壓力，為減輕經濟負擔，選定有地緣關係的三信銀犯案，事前他竟花一個月策畫搶案，先以3萬多元向友人購權利車變造車牌，再到玩具店花2000元買空氣槍，並透過網拍購買知名外送平台制服，冒充身分作案，自認萬無一失。

曾男精心策畫，本想大幹一票，豈料，3月25日下午犯案時，卻因為緊張，家上銀行正準備關上鐵門，為了逃逸只得手6萬3千多元。

曾男犯後，於26日若無其事帶著妻子和二歲兒子到南投集集旅遊，殊不知已被警方盯上。警方昨天上午10時趁曾男與家人步出旅社時逮人，當下他矢口否認犯行，直到員警出示相關證物，還勸他「想想家人」，曾才改口坦承犯案。