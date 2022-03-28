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穿外送服搶高雄三信銀行 搶匪今傍晚聲押獲准

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

犯下高雄市橋頭區三信銀行搶案的30歲曾姓男子，昨天帶妻兒出遊南投遭逮，經警方勸說並提出相關證物，才令曾男坦承犯行，今天上午由警方依強盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方傍晚向橋頭地院聲請羈押獲准。

警方調查，曾男從事醫療器材業務，家住岡山區，沒有前科，因收入不穩，卻有800多萬房貸壓力，為減輕經濟負擔，選定有地緣關係的三信銀犯案，事前他竟花一個月策畫搶案，先以3萬多元向友人購權利車變造車牌，再到玩具店花2000元買空氣槍，並透過網拍購買知名外送平台制服，冒充身分作案，自認萬無一失。

曾男精心策畫，本想大幹一票，豈料，3月25日下午犯案時，卻因為緊張，家上銀行正準備關上鐵門，為了逃逸只得手6萬3千多元。

曾男犯後，於26日若無其事帶著妻子和二歲兒子到南投集集旅遊，殊不知已被警方盯上。警方昨天上午10時趁曾男與家人步出旅社時逮人，當下他矢口否認犯行，直到員警出示相關證物，還勸他「想想家人」，曾才改口坦承犯案。

今天經岡山警分局，將曾男依強盜罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為他有逃亡、串共之虞，傍晚向橋頭地院聲請羈押獲准。

高雄曾姓男子25日下午身穿外送制服，頭戴安全帽手持空氣手槍、辣椒水到橋頭橋頭區成功南路三信銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄曾姓男子25日下午身穿外送制服，頭戴安全帽手持空氣手槍、辣椒水到橋頭橋頭區成功南路三信銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲曾姓男子日前穿外送服，前往高雄市橋頭區成功南路三信銀行行搶，昨在南投落網。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲曾姓男子日前穿外送服，前往高雄市橋頭區成功南路三信銀行行搶，昨在南投落網。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲曾姓男子日前穿外送服，手持手槍辣椒水前往高雄市橋頭區成功南路三信銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲曾姓男子日前穿外送服，手持手槍辣椒水前往高雄市橋頭區成功南路三信銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲曾姓男子（戴安全帽者）25日到橋頭橋頭區成功南路三信銀行行搶，昨落網被回岡山警分局釐清案情。本報資料照
高雄30歲曾姓男子（戴安全帽者）25日到橋頭橋頭區成功南路三信銀行行搶，昨落網被回岡山警分局釐清案情。本報資料照
高雄曾姓男子25日下午身穿外送制服，頭戴安全帽手持空氣手槍、辣椒水到橋頭橋頭區成功南路三信銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄曾姓男子25日下午身穿外送制服，頭戴安全帽手持空氣手槍、辣椒水到橋頭橋頭區成功南路三信銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝

岡山 南投 強盜

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