台中18人進八大行業違反防疫規定 依法開罰最高罰1萬5

中央疫情指揮中心昨宣布，八大行業的客人須接種3劑疫苗並實名制，市警局27日臨檢87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者1件1人、未實聯制1件1人、未打滿3劑疫苗者16件16人。市府指出，可依據傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，呼籲業者應嚴格管控。

市府表示，指揮中心宣布娛樂場所防疫作為，市長盧秀燕今召開臨時防疫會議，指示相關局處落實「特定娛樂場所」防治作為，強力稽查。

營業場所內所有工作人員，含從業人員及流動工作人員，應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者應接種第3劑，否則不得提供服務，違規者處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

市警局各分局規劃警力前往轄內八大行業營業場所執行臨檢，任務重點是針對轄內八大行業客人及工作人員加強稽查，並提醒業者落實疫情指揮中心防疫措施。