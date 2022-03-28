快訊

「盼裁定林秉樞強制就醫」 林父發聲明向高嘉瑜道歉

第三劑新冠疫苗接種率不到50% 郭台銘說話了

台中18人進八大行業違反防疫規定 依法開罰最高罰1萬5

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

中央疫情指揮中心昨宣布，八大行業的客人須接種3劑疫苗並實名制，市警局27日臨檢87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者1件1人、未實聯制1件1人、未打滿3劑疫苗者16件16人。市府指出，可依據傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，呼籲業者應嚴格管控。

市府表示，指揮中心宣布娛樂場所防疫作為，市長盧秀燕今召開臨時防疫會議，指示相關局處落實「特定娛樂場所」防治作為，強力稽查。

營業場所內所有工作人員，含從業人員及流動工作人員，應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者應接種第3劑，否則不得提供服務，違規者處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

市警局各分局規劃警力前往轄內八大行業營業場所執行臨檢，任務重點是針對轄內八大行業客人及工作人員加強稽查，並提醒業者落實疫情指揮中心防疫措施。

昨晚稽查，查獲18件、18人違反規定。警察局長蔡蒼柏表示，將函請主管機構依權責續處，警方將持續執行擴大臨檢。

台中警方昨到轄區八大行業場所稽查，發現18人違反防疫規定。圖／新聞局提供
台中警方昨到轄區八大行業場所稽查，發現18人違反防疫規定。圖／新聞局提供

臨檢 疫苗

延伸閱讀

顧客、從業人員未依規接種3劑疫苗 警稽查娛樂場所勸導

八大行業強化防疫 南投上路首夜 警揪46人全勸離

高市警昨突襲八大場所 10多名酒客未打滿疫苗被勸離

影／基隆小吃店疫情升溫 中警臨檢海七抓6酒客違規

相關新聞

台中18人進八大行業違反防疫規定 依法開罰最高罰1萬5

中央疫情指揮中心昨宣布，八大行業的客人須接種3劑疫苗並實名制，市警局27日臨檢87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者...

勿忘太魯閣事故 立委促與家屬溝通

「我從來沒有取消與傷者家屬會面！」交通部部長王國材28日備詢時遭立委質疑23日未與太魯閣傷者家屬會面反駁說。對於太魯閣事件，台鐵局長杜微表示他都是親自在處理，但時代力量立委陳椒華反駁說，如有處理，難道民眾是無理抗議？對此她建議王國材應加強與下屬的溝通，以降低民怨。

影／和碩前副總裁失聯第2天 擴大7條路線搜救尚無所獲

和碩前任副總裁蔡進國疑似在新北市三峽滿月圓登山失聯第2天，消防局今日加派人力繼續搜索，由於山區天候不佳出現落石坍方，救援...

和碩前副總裁失聯第2天 「跑山獸」入山協尋

和碩聯合科技前任資深副總裁蔡進國，前天疑似在新北市三峽滿月圓山區登山失聯，昨天新北市消防局派員上山搜尋未果，今天加派人力...

桃園大園區染整工廠大火 現場存危險物品救出1移工

桃園市大園工業區大園區大工路一間染整工廠今天凌晨發生火警，消防人員抵達現場，發現一棟4層RC鐵皮結構建築物，先從第2層冒...

藏槍拒檢飆逃32公里 吃23張罰單

廿歲李姓男子前天深夜開車在淡水山區遇警盤查，他車上有槍彈拒檢逃逸，一路飆山路到三芝再折返，警方動員廿人追捕約卅二公里，半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。