勿忘太魯閣事故 立委促與家屬溝通

交通部長王國材（前左3）於會後已親自與傷者見面，並承諾把29日下午3時留下來，傾聽各家屬及傷者的聲音。(中央社)

【台灣醒報記者竇興韻台北報導】「我從來沒有取消與傷者家屬會面！」交通部部長王國材28日備詢時遭立委質疑23日未與太魯閣傷者家屬會面反駁說。對於太魯閣事件，台鐵局長杜微表示他都是親自在處理，但時代力量立委陳椒華反駁說，如有處理，難道民眾是無理抗議？對此她建議王國材應加強與下屬的溝通，以降低民怨。

王國材報告說，323花東地震交通災害部分，除了台9線玉興橋拓寬工程，其他事故當天下午都已排除，重建進度良好。路政司長林福山報告說，今年清明連假為4/2日至5日、共四天，根據往年經驗，車流僅次於春節，因此主要考量公路疏導，加強國道壅塞預測，讓民眾能預先規劃行程。

未如期與傷者會面

國民黨立委洪孟楷質詢23日王國材沒有如期與太魯閣傷者及家屬會面，王國材回應，這部分是由主秘出面處理；但洪孟楷進一步質疑，309位傷者中41重傷者，已經快一年了，卻還沒有看到蔡總統承諾的「妥善照顧」？陳椒華加碼說，部長數度取消與傷者的會面，已引起民怨。

王國材回應說，太魯閣事件與普悠瑪事件以相同標準進行中，他強調，「我從來沒有取消會面」，可能是同仁在與家屬溝通時有落差；陳椒華馬上強烈指出，「這就是我擔心的點」，如果下面的單位沒有做好，帳也都是算在部長頭上；王國材坦言也認同此點。

杜微接著跳出來表示，太魯閣事件各種說明會他都是親自到現場處理，從來沒有間斷過溝通；陳椒華反駁杜微說，難道民眾是無理抗議？她轉頭建議王國材部長不要什麼事都親力親為，下屬也要做好事情，長遠來看，未來台鐵公司化才能讓民眾放心。洪孟楷對此也提醒，若不改善溝通，交通部、消費者與台鐵恐三輸，王國材表示會持續溝通。

應主動加強防疫

對於本土疫情趨嚴，但高鐵台鐵仍可以飲食，洪孟楷質疑指揮中心沒有升級、交通部就不因應嗎？王國材回應說，尊重指揮中心要求。但洪孟楷不以為然，呼籲交通部，若疫情持續升溫，要主動提出加嚴防疫的要求。

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