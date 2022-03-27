精心策畫搶高雄三銀...今與妻兒出遊仍遭逮 犯案動機曝

高雄30歲已婚曾姓男子，疑房貸壓力，於前天開著權利車，手持辣椒水、空氣手槍戴安全帽，穿外送制服到橋頭區成功南路三信銀行行搶，得手6萬3000多元，犯後將車棄置，假裝若無其事與妻兒到南投旅遊，今遭警方逮捕，人送回岡山警分局釐清確切案情。

經調查，曾男為搶銀行，在一個月前購買犯案用的權利車並變造車牌，又在網路購買空氣手槍及知名外送平台制服，雖然他起初聲稱「制服是從路邊撿來」，但本身非外送員，犯案後便將制服丟棄，至於為何搶三信銀行，因家住岡山地區，對地形熟悉，所以鎖定該銀行犯案。

曾男犯案後，開車逃往仁武區，再轉往大樹區義大世界購物廣場地下三樓停車場棄車，隨後轉搭機計乘車到左營區榮總醫院駕駛自有的白色轎車返家。

據了解，30多歲的曾男已婚，與妻子育有2歲多男嬰，本身從事業務工作，疑似因800萬房貸壓力，才動歪腦筋搶銀行，且犯案隔天，竟假裝若無其事，與一家人到南投集集旅遊。

警方歷時40多小時追查，於昨天晚上前往南投埋伏，直到今天上午10時40分許，曾男與妻子帶著小孩步出旅宿，隨即上前逮人，在旁的親人相當驚訝。

起初，曾男矢口否認犯行，對於案情始終避重就輕，直到警方將他的妻小先行帶離，承辦員警向他說，「想想你的家人」才突破心防，改口坦承犯案。