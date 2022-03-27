影／拒檢飆逃32公里 警方查獲手槍再送他23張交通罰單

新北市有1名20歲李姓男子，昨晚11時許開車在淡水山區拒絕員警攔檢，開始飆車繞路逃逸，警方最後動員20人分乘數車追逐約32公里才將他攔下，車上搜出子彈與彈匣，直到今天凌晨，再找到1把被半途扔在路邊的改造手槍。

淡水警分局水碓派出所警員李瀚強、洪嘉佑，昨晚11時7分許巡邏至淡水區後州路一段35號旁，發現1輛黑色轎車鬼鬼祟祟在山區緩行，準備上前盤查時，李姓男子（有毒品、妨害秩序等多項刑案記錄）駕車加速逃逸。

員警隨即向前追緝並通報攔截圍捕，李男先衝進淡海新市鎮繞行，又轉向北新路往山區途經天元宮、北海福座繞回海邊的聖約翰大學、三芝淺水灣，最後在新市二路撞上前方2輛無辜轎車，被警網壓制逮捕。

他的車上還有1名陳姓少年、26歲顏姓女子，右前座腳踏墊底下被搜出彈匣2個、子彈8發，稍後帶員警沿途去找被他扔棄的手槍，直到今天凌晨1時許，在淡水區興仁路20號對面公車站牌前，尋獲改造手槍1把。