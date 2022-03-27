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影／詐團用韓國歐巴翻攝影片視訊 警以圖搜圖戳破

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區一名張姓女子，日前匆忙跑去銀行，稱要匯3200美元給「韓國歐巴」，行員見金額大，主動關懷提問，赫然發現她可能遇到詐騙，通知警方到場。張女堅稱「自己沒被騙」，說都會跟對方視訊，但員警機警戳破視訊畫面是「翻攝影片」，成功保住張女的辛苦錢。

新北市海山分局文聖派出所警員郭鑫暐、陳利侑日前獲報銀行疑似詐騙案，到場發現張女（46歲）不斷稱自己要匯3200美元給「在埃及出差的韓國歐巴」，要警方不要多管閒事，說「這是我自己的事情」。

員警耐心聽聞張女怎麼認識對方，張女稱自己不久前在臉書上認識一名韓國籍帥哥，彼此頻繁用通訊軟體聊天，前陣子對方說要去埃及出差，但公司的信用卡突然無法使用，身上又沒有現金，於是要她幫忙匯3200美元救急。

員警一聽知道是常見的愛情詐騙，只是張女不斷強調「自己有跟對方視訊」，警方於是撥打電話，只見視訊接通後男子僅回一句「Hello!」就掛斷電話，機警的警員發現視訊畫面並非真人，而是「翻攝的短片」，隨即再用「以圖搜圖」的方式搜尋，果然發現該男子的照片遭多人詐騙使用。

張女聽聞後，驚醒「原來一切都是騙人的」，連忙向警方道謝，感謝幫忙守住逾9萬元的辛苦錢。

海山警方表示，透過網路平台交友須謹慎小心，談到金錢時務必提高警覺，如有任何疑問可隨時撥打反詐騙專線165或110，或就近至當地派出所請警察協助查證。

海山警方說，今天早上9點至下午4點有在板橋大遠百米蘭廣場舉辦「2022新北童樂節」活動，動員警察大頭娃娃前往設攤，準備許多宣導品，以有獎徵答方式介紹毒品、詐騙等防範宣導。

新北市警海山分局，今天在板橋大遠百米蘭廣場舉辦「2022新北童樂節」活動，向民眾宣導如何防範毒品和詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市警海山分局，今天在板橋大遠百米蘭廣場舉辦「2022新北童樂節」活動，向民眾宣導如何防範毒品和詐騙。記者翁至成／翻攝
海山警方日前成功幫張姓女子守住3200美元。記者翁至成／翻攝
海山警方日前成功幫張姓女子守住3200美元。記者翁至成／翻攝
海山警方發現對方用「翻攝影片」假裝真人視訊，用「以圖搜圖」方式戳破詐團手法。記者翁至成／翻攝
海山警方發現對方用「翻攝影片」假裝真人視訊，用「以圖搜圖」方式戳破詐團手法。記者翁至成／翻攝
新北市警海山分局，今天在板橋大遠百米蘭廣場舉辦「2022新北童樂節」活動，向民眾宣導如何防範毒品和詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市警海山分局，今天在板橋大遠百米蘭廣場舉辦「2022新北童樂節」活動，向民眾宣導如何防範毒品和詐騙。記者翁至成／翻攝

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