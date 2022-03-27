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穿外送服持槍搶高雄三信商銀 搶匪逃三天今南投落網

聯合報 / 記者陳弘逸林保光／高雄即時報導

前天高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿知名外送平台制服，頭戴安全帽一手拿辣椒水一手拿手槍行搶，得手約6萬多元開著變造車牌的轎車逃逸；警方歷時近3天追查，今天上午在南投集集某旅宿逮捕嫌疑人，由於目前仍未坦承犯行，警方正將人帶回高雄釐清案情。

這起搶案發生於前天下午3時30分許，歹徒趁銀行關門前夕，一手拿槍，一手拿辣椒水闖入；進到銀行先是持槍指著保全，嚇得他舉起雙手，隨後又拿辣椒水狂噴保全臉部，便趴向櫃檯搶走行員正清點的6萬元紙鈔。

整起搶案，大約不到1分鐘，歹徒在犯案前，還特地開車到銀行路旁觀察近10多分鐘才犯案；據了解，歹徒開著已經變造車牌轎車逃離，得手後往橋頭新市鎮竹及楠梓方向逃逸，隨後便失去行蹤。

由於歹徒身穿知名外送平台的制服，頭戴安全帽行搶，對此，該外送平台公關回應，還未收到進一步消息，不排除犯嫌為掩人耳目降低保全戒心，才穿著外送員服裝。

直到今天嫌疑人與家人到在南投集集某旅宿遊玩時，遭警方逮捕，但卻矢口否認犯案。目前警方正將嫌疑犯帶回高雄，將進一步訊問釐清案情。

高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／攝影
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／攝影
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝
高雄市橋頭區成功南路三信銀行前天發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。記者陳弘逸／翻攝

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