打工男愛改車 臉書三方詐騙12人得手機車零件

改車玩家20歲李姓男子，在臉書自稱「藍正龍」去年7月起，涉嫌以三方詐騙機車零件買家、賣家等12人，得手排氣管、機車平衡桿等零件，士林警方日前拘提李男到案，依照詐欺罪嫌移送法辦。

據悉，在超商、飲料店打工的李男，熱愛改車，想提升機車性能，卻沒有足夠金錢，竟在臉書帳號「藍正龍」張貼販售相關機車零件貼文，假扮賣家貼文吸引買家匯款；真正的賣家收到匯款後出貨，李男得手排氣管、機車平衡桿等機車零件及配備，但付錢的買家卻沒收到貨物，怒報警提告。

警方追查，從去年7月至今年3月，李男涉嫌以三方詐騙手法，詐騙5名賣家及7名買家，警方專案小組跟監，日前持士林地檢署拘票，在台北市萬華區拘提李男到案，現場查扣經改裝的2輛機車，1個機車電腦監控器，1支手機等證物，全案依照詐欺罪嫌移送法辦 。