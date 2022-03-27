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打工男愛改車 臉書三方詐騙12人得手機車零件

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

改車玩家20歲李姓男子，在臉書自稱「藍正龍」去年7月起，涉嫌以三方詐騙機車零件買家、賣家等12人，得手排氣管、機車平衡桿等零件，士林警方日前拘提李男到案，依照詐欺罪嫌移送法辦。

據悉，在超商、飲料店打工的李男，熱愛改車，想提升機車性能，卻沒有足夠金錢，竟在臉書帳號「藍正龍」張貼販售相關機車零件貼文，假扮賣家貼文吸引買家匯款；真正的賣家收到匯款後出貨，李男得手排氣管、機車平衡桿等機車零件及配備，但付錢的買家卻沒收到貨物，怒報警提告。

警方追查，從去年7月至今年3月，李男涉嫌以三方詐騙手法，詐騙5名賣家及7名買家，警方專案小組跟監，日前持士林地檢署拘票，在台北市萬華區拘提李男到案，現場查扣經改裝的2輛機車，1個機車電腦監控器，1支手機等證物，全案依照詐欺罪嫌移送法辦 。

士林分局呼籲，本案如有其餘受害者，可檢具相關資料聯繫警方，提醒民眾網路賣家應確實比對交易平台系統提供的得標人及匯款人姓名與收件人是否相符；買家下標前應查看評價、選擇可信度高的賣家交易。

警方查扣李男的機車。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣李男的機車。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣李男的機車。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣李男的機車。記者蕭雅娟／翻攝

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