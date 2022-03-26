假網拍詐騙一周81件 財損金額452萬元

許多民眾喜歡入手名牌精品包，尋求代購或二手精品社團購買，但刑事警察局提醒，可能誤陷臉書購物詐騙陷阱，匯完訂金卻苦等不到對方寄來商品，包含Hermes、Chanel、LV、Gucci等品牌，都可能是歹徒詐騙的品項；警政署統計，3月14日至23日這一周，假網拍詐騙案件數達81件，財損金額452萬元，其中發生在臉書平臺計15件，財損金額127萬元。

中部一名從事金融業的李姓男子，日前在二手精品買賣交流臉書社團，看到一名網友貼出有LV後背包要出售資訊，李私訊對方詢問包況細節、討論價錢及匯款帳號，李確認購買後，立刻以網路銀行轉帳3萬元到對方帳戶，對方先是表示當天工作滿檔，隔天再寄出包，不過後來李男聯絡不上對方也未收到精品包，才驚覺遭詐騙。

林姓護理師，也在二手精品臉書社團，看到網友貼文以價格11萬元出售一款Chanel包，林女以Messenge查看包況及交易細節，立刻匯訂金5萬元給對方，但對方收到款項後就失聯，林女在網路社團看到有人標記提醒此帳號遭盜用，才驚覺遇上詐騙報警，計遭詐騙5萬元。

警方說，臉書屬於社群不是購物交易平臺，透過臉書購物很容易遇上一頁式廣告及社團購物詐騙，尤其是高單價精品、各類3C商品（如Iphone手機、藍芽耳機、平板、掃地機器人）、遊戲周邊（如switch主機及遊戲片、樂高積木）、生活用品（如球鞋、吹風機）等。