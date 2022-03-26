提領遍南高屏 詐團超級車手騎樓休息被逮、聲押獲准

31歲邱姓男子當車手，提領足跡遍及台南、高雄、屏東等地，光是高雄地區就有39次提領紀錄，金額高達150萬元，高雄市警局鼓山分局為了逮捕這名「超級車手」，長期蒐證埋伏，終於在前天下午2點多時在鼓山區華榮路，趁邱男休息時，上前將他逮捕，另查獲一包毒品。警詢後依詐欺、毒品危害防制條例送辦。

鼓山分局自本月1日起，陸續接獲民眾報案，指遭到詐騙集團以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，陸續匯出16至62萬元不等的金額到對方指定帳戶，共計4人受騙。鼓山分局長蔡鴻文立即指示成立專案小組，發現詐團的車手邱男足跡遍及台南、高雄及屏東等地的提款機，初步清查該名車手在高雄地區即有39次提領紀錄，包含鼓山、三民、苓雅、左營、前鎮及岡山等地，提領金額達150萬元。

專案小組幹員一度鎖定該名車手頻繁出現在台南火車站附近，只是埋伏多日都未有斬獲，直到前天下午2點多時，幹員經過鼓山區華榮路時，眼尖發現邱男身影，他疑似證在等候上游指示，做在一家休息中的診所騎樓；員警上前查緝時，邱男還刻意謊報他人身分被員警拆穿，警方立即出示各提款機取款畫面，邱男才坦承身分，並在他隨身背包中起獲1.28公克的毒品一包、手機2支。