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7條通緝男假水電招攬騙工程款 警埋伏半年逮人
一名溫姓男子利用杜姓女友地緣關係，在高雄市那瑪夏區以化名「溫世賢」名片四處招攬水電維修及房屋修繕，估價後要求民眾先支付部分工程款，收到錢後卻各種拖延不施工，因此得手近50萬元，六龜警分局員警深入調查，發現溫男另因其他案件遭7條通緝，多日埋伏下終於在岡山區逮捕溫男歸案。
據了解，溫男因竊盜、為趙文書、詐欺及侵占等案件分別遭台中、彰化、桃園、屏東及新北等地方法院及地檢署發布共7條通緝，近幾年溫男又假借女友在地人的身分，招攬水電維修及房屋修繕工程，收到款項卻遲遲不施作，溫男以此手法至少詐騙那瑪夏區3名被害人。
溫男平時出入皆利用不知情女友名下手機門號及車輛規避警方查緝，六龜警分局獲報立即派專人調查，員警發現溫男與他的父親曾在去年6月駕駛女友名下車輛發生車禍，進一步發現溫男的通緝身分，經以車追人、長達半年埋伏，得知溫男常出沒在杉林、燕巢、岡山等地，3月24日下午4時許在燕巢義大醫院前發現溫男使用的車輛，員警立即尾隨跟到岡山區後紅國小前，見時機成熟上前將溫男逮捕歸案。
溫男被逮時溫男女友不敢相信，詢問警方為何抓他，員警告訴溫男已詐騙近50萬時，溫男還表示，不是騙後面會施工，但員警詢問何時會施作、並拿出溫男遭通緝的證明，溫男一時無法回應，才配合歸案。
六龜分局表示，民眾收到地方法院、地方檢察署傳票、信函或是開庭通知等文件，應依文書上時間、日期到案，查緝在逃通緝犯、追捕犯罪者，是警方天職，將持續嚴正執法，維護社會安定及法秩序。
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