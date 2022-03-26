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影／為買毒潛入工地行竊 慣竊被逮嗆「才偷一兩次」
新北市淡水區鄭姓慣竊，從去年開始缺錢買毒，便潛入建築工地內，偷東西得手多次變賣。經警鎖定鄭男犯案發通知書，鄭男卻屢未到案說明。日前警持拘票登門拘人，鄭男竟嗆警說「我才去偷1、2次而已」，警拿犯案畫面對質，鄭才坦承，警詢後依竊盜、毒品罪嫌送辦。
經查證，鄭姓男子（42歲）有多項前科，是轄區列管治安顧慮人口。去年底開始，鄭男只要缺錢買毒便騎著機車，於淡水區尋找沒有保全看守的建築工地，潛入將工地內價值共3萬元的機具、鋼筋、鐵條、抽水機及電鑽全偷走，載運到資源回收場變賣，換數千元贓款買毒吸食。
經轄區警獲報，調閱監視器畫面比對，鎖定鄭男涉嫌，日前發通知書請鄭男到案說明，但鄭男卻屢未到案。這月17日，警方持拘票到鄭男住處將他拘提，並在鄭家中搜出毒品海洛因、安非他命及吸食器，並搜扣鄭男犯案所穿著的雨衣與長褲及犯案工具一批。
未料，鄭男被警拘提竟嗆「我才去偷1、2次而已」，警拿鄭犯案畫面對質，鄭才啞口無言，帶回偵辦，偵詢時，鄭男坦承犯行，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。
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