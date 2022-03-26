快訊

獨／83%機師派飛第3長程航班未經同意 擬赴民航局抗議

新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／詭辯道具槍竟是真槍 蘆洲男當場遭逮送辦

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區林姓男子攜槍外出，不巧，碰上轄區警前來清查治安人口。警盤查搜包，赫見包內有把槍，一開始林男還辯稱是把「道具槍」，禁不起警追問，最後才改口坦承是真槍。警帶回偵辦，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，林姓男子（39歲）有多項前科，是轄內治安顧慮人口。這月13日下午3時許，林男包內帶著一把制式手槍準備外出。不巧，碰上轄區警員陳覲于、林彣政前來清查轄內轄內治安人口。林男下樓見警神色慌張，又行色匆匆，當場被2警攔下盤查。

警盤查過程，林男說詞顯異，目光又一直停在其隨身包包，這讓兩警起疑，經林男同意搜索，赫見包內有把槍枝，立即喝令他坐下，詢問槍枝來源。怎料林男一開始辯稱，這是把道具槍，經警檢視提出質疑，林男見無法詭辯，才當場坦承是把制式手槍。警連人及手槍、彈夾、7顆子彈，一併帶回偵辦。

偵詢時，林男坦承持有，推說是在半年前，向1名不詳男子所購買，他覺得遲早會被警方查獲，所以正要拿去丟掉，就碰上警方盤查。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。並持續向上追溯槍枝來源，以及該槍枝是否涉及其他刑案。

警方於林男包內搜出制式手槍。記者曾伯愷／翻攝
警方於林男包內搜出制式手槍。記者曾伯愷／翻攝
林男攜帶槍枝，當場被警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
林男攜帶槍枝，當場被警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
林男攜槍外出，被警盤查辯稱是道具槍，被警當場識破。記者曾伯愷／翻攝
林男攜槍外出，被警盤查辯稱是道具槍，被警當場識破。記者曾伯愷／翻攝

槍枝

延伸閱讀

高端資產配置新思維 新北百坪豪宅成屋受矚目

影／求偏門賺錢被軟禁40天 蘆洲警攻堅救5人

蘆洲公寓違建被查獲賭場 公安疑慮強制拆除

蘆洲變電所室內化 2024年動工

相關新聞

影／詭辯道具槍竟是真槍 蘆洲男當場遭逮送辦

新北市蘆洲區林姓男子攜槍外出，不巧，碰上轄區警前來清查治安人口。警盤查搜包，赫見包內有把槍，一開始林男還辯稱是把「道具槍...

北市1男凌晨遭圍毆砍傷 押上車載到醫院「丟包」

林姓男子今天凌晨在台北市南港區遭多人圍毆，砍傷背部及左手，押上車載到醫院「丟包」，經急救暫無生命危險。警方掌握特定對象追...

涉背信遭檢調搜索 街口胡亦嘉臉書回應4字

街口金科董事長胡亦嘉遭控追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，因對投資人不公，不法獲利約9000萬元，今天凌晨胡以1000...

影／搶匪身穿外送制服搶高雄三信商銀 9秒行搶畫面曝光

高雄市橋頭區成功南路三信銀行遭搶，損失初估5萬多元，行搶過程約10逾秒，歹徒趁銀行關門前夕一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行...

搶匪身穿外送制服搶高雄三信商銀 外送平台回應了

高雄市橋頭區成功南路三信銀行遭搶，今天下午3時許，一名歹徒趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行，用辣椒水攻擊保...

高雄三信商銀搶案 歹徒10多秒搶5萬開車逃逸

高雄市橋頭區三信商銀橋頭分行今天下午營業結束前遇搶，1名穿著外送服務公司制服的歹徒疑持假槍進入銀行，趴向櫃台便一把搶走行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。