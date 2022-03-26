影／詭辯道具槍竟是真槍 蘆洲男當場遭逮送辦

新北市蘆洲區林姓男子攜槍外出，不巧，碰上轄區警前來清查治安人口。警盤查搜包，赫見包內有把槍，一開始林男還辯稱是把「道具槍」，禁不起警追問，最後才改口坦承是真槍。警帶回偵辦，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，林姓男子（39歲）有多項前科，是轄內治安顧慮人口。這月13日下午3時許，林男包內帶著一把制式手槍準備外出。不巧，碰上轄區警員陳覲于、林彣政前來清查轄內轄內治安人口。林男下樓見警神色慌張，又行色匆匆，當場被2警攔下盤查。

警盤查過程，林男說詞顯異，目光又一直停在其隨身包包，這讓兩警起疑，經林男同意搜索，赫見包內有把槍枝，立即喝令他坐下，詢問槍枝來源。怎料林男一開始辯稱，這是把道具槍，經警檢視提出質疑，林男見無法詭辯，才當場坦承是把制式手槍。警連人及手槍、彈夾、7顆子彈，一併帶回偵辦。